Albert Langlois a gravé son nom sur la Coupe Stanley avec le Bleu-blanc-rouge en 1958, 1959 et 1960.

L’ex-défenseur du Canadien Albert « Junior » Langlois est décédé à l’âge de 85 ans, a annoncé l’organisation montréalaise par voie de communiqué dimanche après-midi.

La Presse Canadienne

La cause du décès de Langlois, qui a remporté la Coupe Stanley à trois reprises avec le Tricolore pendant les années 1950, n’a pas été précisée.

Langlois a aussi évolué avec les Rangers de New York, les Red Wings de Detroit et les Bruins de Boston au fil de sa carrière dans la LNH. Il fut d’ailleurs le dernier joueur à porter le no 4 avec les Bruins, avant qu’un jeune défenseur du nom de Bobby Orr ne le rende célèbre.

Langlois a disputé 498 matchs dans la LNH entre 1957 et 1966, amassant 21 buts, en plus de se faire complice de 98 autres. Il a gravé son nom sur la Coupe Stanley avec le Bleu-blanc-rouge en 1958, 1959 et 1960.