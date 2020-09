À 65 ans, Rick Bowness pourrait soulever la Coupe Stanley pour la toute première fois d’une longue carrière. Portrait d’un entraîneur adoré de ses joueurs.

Simon-Olivier Lorange

La Presse

La célébration de Corey Perry a duré exactement deux secondes.

Posté devant le filet adverse, lundi soir, Perry était aux premières loges pour assister au but en prolongation qui a envoyé les Stars de Dallas en grande finale. Instinctivement, le vétéran a levé les bras et s’est rué vers le marqueur, Denis Gurianov. Mais moins de deux secondes ont suffi pour qu’il se ravise et fonce vers le filet pour y cueillir la rondelle.

Cette rondelle, c’était celle qu’il destinait à son entraîneur Rick Bowness, pris d’assaut par les accolades de ses adjoints trop heureux de voir leur patron s’approcher du but ultime, celui de soulever la Coupe Stanley pour la première fois de sa carrière, à 65 ans et après plus de 2400 matchs derrière un banc de la LNH.

« C’est un entraîneur pour lequel on est prêts à tout faire », dira le capitaine Jamie Benn quelques instants après la rencontre, résumant parfaitement l’affection hors du commun que les joueurs des Stars ont pour leur pilote.

Voilà donc plus de 35 ans que Bowness roule sa bosse dans la LNH, pratiquement sans interruption.

Né à Moncton en 1955, il dispute ses années juniors dans la LHJMQ, d’abord avec les Remparts de Québec, puis chez le défunt Bleu-Blanc-Rouge de Montréal. En 1975, les Flames d’Atlanta font de ce joueur de centre leur choix de deuxième tour. Le Néo-Brunswickois passe alors les quelques saisons suivantes à faire la navette entre la LNH et la Ligue centrale.

Il fait son dernier arrêt comme joueur à Sherbrooke, en 1982, au sein du club-école des Jets de Winnipeg. En réalité, il y remplit le rôle aujourd’hui désuet de joueur-entraîneur. Puis, en 1984, il troque pour de bon les épaulettes pour le complet-cravate lorsqu’il accepte le poste d’entraîneur adjoint des Jets dans la LNH.

Sous ses ordres là-bas, on retrouve un ailier droit du nom de Jim Nill. Quelques années plus tard, en 1992, les deux hommes se retrouvent à Ottawa – Nill comme dépisteur et Bowness comme premier entraîneur-chef des Sénateurs. Puis plus de 25 ans après, c’était au tour de Nill, devenu directeur général des Stars, de confier à son ancien patron un rôle d’entraîneur adjoint.

« Il est resté la même personne qu’à l’époque, sur la glace et à l’extérieur de celle-ci, a insisté Nill, mardi, en point de presse à Edmonton. À Ottawa, on n’avait pas un bon club, mais il venait travailler chaque jour, en étant le même gars, pour essayer de rendre son équipe meilleure. »

À la dure

La Presse a publié, l’hiver dernier, un reportage sur les premières saisons atroces des Sénateurs, de 1992 à 1995. Une époque aride, parfois brutale, durant laquelle la défaite était devenue le quotidien de cette équipe d’expansion. Avec les conséquences qu’on peut imaginer pour les jeunes entraîneurs derrière le banc qu’étaient Bowness et son adjoint Alain Vigneault.

Lisez (ou relisez) notre reportage

« Le meilleur coach pour cette formation, c’était probablement Rick Bowness, l’une des personnes les plus optimistes et les plus positives que j’ai rencontrées dans ma vie, nous a alors confié Vigneault. Sa manière de tourner la page sur une journée et de revenir le lendemain, ça m’a aidé avec mes autres équipes, et c’est probablement l’une des raisons pour lesquelles j’ai été capable d’avoir la carrière que j’ai dans la LNH. »

Vigneault a d’ailleurs, lui aussi, rendu la faveur à Bowness en en faisant son adjoint à Vancouver de 2006 à 2013.

C’est justement chez les Canucks qu’Alex Burrows a pu le côtoyer. À ses débuts dans la LNH, le fougueux ailier s’est fait une niche comme spécialiste du désavantage numérique, une unité supervisée par Bowness.

Burrows parle spontanément d’un « excellent communicateur » qui était possiblement « en avance sur son temps », sachant qu’il était issu de la vieille école. « Il a tellement d’expérience, il sait comment parler à ses joueurs », raconte celui qui est aujourd’hui entraîneur adjoint du Rocket de Laval, dans la Ligue américaine. Il n’hésite d’ailleurs pas à évoquer l’influence de Bowness sur son propre cheminement.

Quand on connaît une série de défaites, que la fatigue s’accumule, j’essaie toujours d’avoir une approche positive, et c’est quelque chose que je retiens de lui. C’était toujours un plaisir de le voir à l’aréna. J’essaie de modeler mon travail sur ce qu’il faisait. Alex Burrows, entraîneur adjoint avec le Rocket de Laval

Fait à noter, plus d’une dizaine de personnes ayant occupé des postes d’entraîneur, de directeur général et d’administrateur de la LNH au cours des dernières années ont joué sous les ordres de Bowness à un moment ou à un autre de leur carrière.

En plus de Jim Nill, mentionnons Jarmo Kekäläinen, Scott Arniel, Jack Capuano, Paul MacLean, Randy Carlyle, Don Sweeney, Travis Green, Mike Sullivan, Trevor Linden et Roberto Luongo. On retrouve en outre trois de ses anciens protégés dans l’organisation du Canadien en Joël Bouchard et Burrows, à la tête du Rocket, et Sean Burke, dépisteur professionnel pour le Tricolore.

Et en finale de la Coupe Stanley, il pourrait bien retrouver Jon Cooper, du Lightning de Tampa Bay, qui a été son patron de 2013 à 2018.

Comme quoi le monde du hockey peut être bien petit.