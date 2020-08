Après avoir connu une saison 2019-20 très difficile, Jesperi Kotkaniemi a ressenti le besoin de rentrer en Finlande pour y faire le vide, et de son propre avis, ce fut une excellente décision.

Richard Labbé

La Presse

« Je pense que j’avais besoin d’effectuer une réinitialisation avant de continuer à jouer, avant les séries, a admis le jeune attaquant jeudi matin en entrevue téléphonique. J’ai pu y arriver en rentrant à la maison pour me reposer un peu. Je me suis préparé le plus fort possible pour la suite, parce que je voulais me sentir bien au moment de retourner sur la glace. Alors c’est ce que j’ai fait. »

Kotkaniemi n’a pas voulu donner plus de détails, mais en tout cas, c’est dans un état d’esprit tout neuf et fort bien revigoré qu’il s’est présenté à ses coéquipiers du Canadien, dans la ville bulle de Toronto.

Au bout du compte, il s’est permis quatre points, quatre buts, en 10 matchs des séries.

« En arrivant à Toronto, j’ai tout de suite réalisé combien c’était plaisant de pouvoir retrouver les gars de l’équipe, a-t-il ajouté. Alors on a pu jouer des matchs des séries, et je pense que cette expérience a été très bonne pour nous. »