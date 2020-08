Alex Ovechkin a réussi deux buts, dont celui qui donnait l’avance aux Capitals tôt en troisième période, alors que Washington a effacé un retard de deux buts pour battre les Islanders de New York 3-2, mardi, évitant ainsi un balayage au premier tour.

Associated Press

Evgeny Kuznetsov a été l’autre buteur des Capitals, tandis que Braden Holtby a stoppé 24 tirs. Ce n’était que le deuxième gain des Caps dans la ville bulle de Toronto. Mathew Barzal et Jean-Gabriel Pageau ont fait mouche au premier tiers pour les Islanders. Semyon Varlamov a bloqué 26 tirs. Le cinquième match de la série aura lieu jeudi.

Le deuxième filet d’Ovechkin a procuré aux Capitals leur première avance du match. En deux contre un avec Tom Wilson, il a gardé le disque et a décoché, obtenant son quatrième but de la série. New York a retiré Varlamov en faveur d’un attaquant de plus, avec plus ou moins 1:30 à disputer, sans réussir à créer l’impasse.

S’imposant 15-7 pour les tirs en période médiane, Washington a nivelé la marque grâce à deux buts.

Kuznetsov, durant un quatre contre quatre, à 3:35, puis Ovechkin à l’aide d’un tir frappé en avantage numérique, moins de deux minutes plus tard. Pageau a fait dévier un tir de la pointe de Scott Mayfield, 3:50 après la mise en jeu initiale. Barzal a doublé le coussin en complétant un bel échange avec Nick Leddy, moins de cinq minutes plus tard.