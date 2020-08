Corey Crawford et Adam Boqvist festoient à la fin de la rencontre

(Edmonton) L’attaque des Oilers d’Edmonton a brillé pendant toute la saison, mais maintenant que les séries de qualification de la LNH sont commencées, samedi, c’est l’ailier recrue Dominik Kubalik qui a volé le spectacle.

Dean Bennett

La Presse canadienne

Kubalik a marqué deux buts et il a ajouté trois aides, guidant les Blackhawks de Chicago vers un gain de 6-4 aux dépens des Oilers.

Le capitaine des Blackhawks, Jonathan Toews, a inscrit deux buts et une assistance. La troupe de Chicago a pris les devants 1-0 dans cette série trois de cinq.

« Nous avons alloué un but dans les premières minutes, mais nous nous sommes ressaisis rapidement, a déclaré Kubalik, en nomination pour le trophée Calder, remis à la recrue de l’année dans la LNH. Je me sentais bien, tout allait dans ma direction, mais ce n’est que la première partie. Nous devons continuer. »

Le capitaine Connor McDavid a amassé un but et trois mentions d’aide pour les Oilers. Il a indiqué que son équipe devra regarder la vidéo du match et partir de ça.

« Il y a beaucoup de choses qui doivent être accomplie, a dit McDavid. Ça n’a pas été bon dès le début. J’ai trouvé que nous avions fait un meilleur travail plus le match avançait pour garder les choses simples. C’est ce que notre équipe doit faire. »

McDavid s’est fait demander après la rencontre si les Oilers, qui ont terminé en cinquième position dans l’Association Ouest, avaient pris les Blackhawks à la légère.

« C’est une formation qui a eu beaucoup de succès par le passé. Ils ont été testés et ils sont sortis exactement de la façon dont nous nous attendions. Nous n’étions pas prêts », a-t-il affirmé.

Il s’agissait de la continuité de la belle séquence de Kubalik cette saison. Le Tchèque a récolté 30 buts et 16 assistances cette saison avant que la pandémie de COVID-19 suspende les activités de la ligue.

Lors d’un match préparatoire de mercredi, contre les Blues de St. Louis, Kubalik avait obtenu deux buts et une aide.

Les Blackhawks ont donné le ton à la rencontre grâce à quatre buts dans les 13 premières minutes de la période initiale, se donnant une avance de 4-1.

Kubalik, qui avait été complice de trois de ces quatre buts, a inscrit deux buts en deuxième période. Son premier filet a chassé le gardien partant des Oilers, Mike Smith, hors de la partie.

Trois buts des Oilers sont survenus en avantage numérique.

Les choses se sont bien amorcées pour les Oilers, qui détiennent le meilleur avantage numérique de la LNH. Une pénalité aux Blackhawks a permis à McDavid d’ouvrir le pointage, déjouant Corey Crawford dès la troisième minute de jeu.

Ç’a été plus difficile par la suite.

Dylan Strome et Brandon Saad ont aussi enfilé l’aiguille pour les Blackhawks. Crawford a repoussé 25 rondelles dans la victoire.

Leon Draisaitl, James Neal et Ryan Nugent-Hopkins ont aussi touché la cible pour la formation d’Edmonton, qui joue dans son amphithéâtre même si les partisans n’y sont pas.

Le deuxième affrontement de la série aura lieu lundi soir.