(Chicago) Le vétéran Brent Seabrook ne se joindra pas aux Blackhawks de Chicago, en vue de la relance de la LNH.

Associated Press

Il ne se sent pas assez bien, à la suite de trois interventions chirurgicales.

Le défenseur de 35 ans a subi deux opérations à la hanche et une à l’épaule droite en cinq semaines, plus tôt en 2020. Il devait initialement manquer de cinq à six mois ; il espérait quand même être prêt pour les séries débutant en août.

« Mon objectif principal était de voir ce que je ressentais et me mettre à niveau aussi vite que possible, a déclaré Seabrook. Je ne me sens tout simplement pas encore à l’aise-aussi à l’aise que je veux me sentir sur la glace. »

Seabrook a aidé les Blackhawks à remporter la coupe Stanley en 2010, 2013 et 2015.

Seabrook s’est entretenu avec le directeur général Stan Bowman. Il a conclu qu’il ne serait pas logique pour lui de prendre une place sur la liste de 31 joueurs.

Seabrook a été limité à trois buts et une aide en 32 matchs cette saison. En 1114 matchs de saison régulière dans la LNH, il totalise 103 buts et 464 points.