(Laval) Le Rocket de Laval en est venu à des ententes d’une saison d’un volet avec l’attaquant Samuel Vigneault et avec le défenseur Corey Schueneman.

La Presse canadienne

Le club-école du Canadien dans la Ligue américaine en a fait l’annonce par voie de communiqué jeudi après-midi.

Âgé de 24 ans, Vigneault a inscrit 11 buts et ajouté cinq aides en 57 rencontres durant la saison 2019-2020 avec les Monsters de Cleveland dans la Ligue américaine. Le centre originaire de Baie-Comeau a disputé 190 matchs en carrière dans la Ligue américaine, tous avec Cleveland. Il a récolté 63 points, dont 25 buts, en plus d’avoir purgé 108 minutes de punition.

Avant de faire le saut chez les professionnels, l’athlète québécois de six pieds cinq pouces et 203 livres a porté les couleurs de l’Université Clarkson pendant trois saisons. Il a amassé 75 points en 106 rencontres dans les rangs universitaires américains.

Originaire de Brighton, au Michigan, Schueneman a disputé 44 matchs avec Stockton à sa première saison dans la Ligue américaine en 2019-2020. Le défenseur de six pieds et 200 livres a inscrit trois buts et 18 aides, purgé 24 minutes de punition et présenté un différentiel de plus-4. Ses 21 points lui ont permis d’occuper le deuxième rang des pointeurs parmi les défenseurs de son équipe.

Schueneman, également âgé de 24 ans, a joué quatre saisons avec l’Université Western Michigan dans la NCHC avant de faire ses débuts dans la Ligue américaine. Il a mené les défenseurs de son équipe pour les points lors de deux saisons consécutives (2016 à 2018) et a conclu sa carrière universitaire avec une récolte de 82 points en 144 rencontres.