(Tampa) Samedi soir, le Lightning va accueillir le Canadien à Tampa, mais pour Mikhail Sergachev, ce match pourrait avoir lieu contre les Red Wings de Detroit, les Stars de Dallas ou les Jaros de la Beauce, et ça ne ferait aucune différence.

Richard Labbé

La Presse

C’est que le défenseur du Lightning est passé à autre chose depuis bien longtemps, et ce n’est pas un autre match contre l’équipe qui l’a repêché avec le neuvième choix de 2016 qui va l’émouvoir.

« C’est juste un autre match pour moi, ce n’est pas la première fois que je me retrouve face au Canadien, a-t-il répondu. Ça ne veut rien dire de particulier. »

Sergachev, on le sait, est arrivé ici alors que le Canadien obtenait en retour Jonathan Drouin, qui demeure sur la liste des blessés. Pendant que Drouin tente de retrouver la forme, Sergachev, de l’avis de ses coéquipiers, joue le meilleur hockey de sa jeune carrière. Il a d’ailleurs récolté deux buts et une aide à ses trois derniers matchs.

« Les gens oublient parfois à quel point il est jeune, estime l’attaquant Steven Stamkos au sujet de son coéquipier de 21 ans. Lui, il essaie encore de comprendre à quel point il peut être bon. Il est encore en train de progresser. »

Les joueurs du Canadien vont tenter de poursuivre sur une bonne lancée amorcée dans l’Ouest canadien, où le club a pu obtenir trois victoires en quatre matchs avant la pause de Noël.

« On est conscients que les trois prochains matchs du voyage sont importants, a expliqué l’entraîneur Claude Julien samedi midi à Tampa. On a récolté six points sur une possibilité de huit dans l’Ouest canadien, mais c’était contre des clubs de l’autre association, alors que les prochains matchs seront présentés face à des équipes de l’Est. »

Rappelons que l’attaquant Jesperi Kotkaniemi effectuera son retour au jeu samedi soir, lui qui est remis d’une commotion cérébrale subie contre l’Avalanche du Colorado lors du match du 5 décembre. Le jeune homme a dû rater les huit derniers matchs, mais ne cassait rien avant de tomber au combat, avec une récolte de seulement 5 points en 22 rencontres.

Chez le Lightning, l’attaquant québécois Mathieu Joseph a été rappelé et sera du match de ce soir. Carey Price et Andrei Vasilevskiy vont se faire face devant les filets.