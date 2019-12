(Washington) Carl Hagelin a trouvé le fond du filet pour une première fois cette saison, T. J. Oshie a marqué en prolongation et les Capitals de Washington ont battu les Blue Jackets de Columbus 2-1, vendredi soir.

Stephen Whyno

Associated Press

Le but égalisateur de Hagelin, en troisième période, a aidé les Capitals à rester la seule équipe de la LNH à ne pas avoir encaissé deux revers de suite en temps réglementaire cette saison.

Oshie a profité d’un avantage numérique pour enfiler l’aiguille à 3 : 13 de la prolongation. Les Capitals, qui ont signé une cinquième victoire de suite, ont défait les Blue Jackets pour une première fois en trois essais en décembre.

Le but d’Oshie a mis fin à une disette de 19 avantages numériques sans but de la troupe de Washington, qui a inscrit trois buts en 33 tentatives avec un joueur en plus ce mois-ci.

Le gardien recrue Ilya Samsonov a effectué 27 arrêts pour obtenir une première victoire en carrière contre les Blue Jackets. Il n’a été déjoué que par l’attaquant recrue Jakob Lilja, qui a réussi un premier but en carrière dans la LNH.

Joonas Korpisalo a repoussé 34 des 36 tirs dirigés vers lui. Les hommes de John Tortorella ont amassé au moins un point dans une neuvième partie de suite (6-0-3).