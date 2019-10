Après une 30e place au classement général l’an dernier, les Kings de Los Angeles occupent encore la cave du classement cet automne.

Mathias Brunet

La Presse

Ils devancent pour l’instant les Sénateurs par un point et les Devils par trois, mais Ottawa a un match de plus à disputer et New Jersey trois.

Le nouvel entraîneur Todd McLellan songerait à envoyer l’un de ses vétérans sur la tribune de la presse lors du prochain match, Tyler Toffoli ou Trevor Lewis, « pour envoyer un message ».

Le problème des Kings est plus profond et requiert l’audace de la direction. L’équipe vieillit et l’espoir d’une Coupe Stanley relève de l’utopie.

Le DG des Kings, Rob Blake, a amorcé une timide phase de rajeunissement l’an dernier en échangeant Jake Muzzin aux Maple Leafs de Toronto pour un choix de première ronde et deux espoirs, Carl Grundstrom et Sean Durzi. Grundstrom vient d’ailleurs d’être rappelé après un départ fantastique dans la Ligue américaine et il aura sa chance au sein du premier trio, semble-t-il.

Blake doit désormais passer en deuxième vitesse. Jeff Carter, Dustin Brown et Ilya Kovalchuk risquent d’être difficiles à échanger. Les deux premiers ont 34 ans et le troisième 36 ans.

Brown a tout de même obtenu 51 points l’an dernier et il en a amassé six à ses douze premiers matchs, mais il lui restera encore deux autres années de contrat après cette saison à un salaire annuel de 5,8 millions.

Carter a quatre points depuis le début de la saison et une fiche de -8. Il est usé et a amassé seulement 33 points l’an dernier. Comme Brown, il lui restera deux autres années de contrat, à un salaire annuel de 5,2 millions.

Kovalchuk produit davantage cette saison. Il a déjà huit points en douze matchs, mais son jeu défensif laisse toujours à désirer. Par contre, il lui reste une année de moins de contrat que les deux autres. Son salaire annuel est plus élevé en revanche, 6,25 millions. Quel DG sensé voudra offrir la lune pour de tels joueurs ?

PHOTO CANDICE WARD, USA TODAY SPORTS Ilya Kovalchuk

C’est pire devant le filet. Jon Quick, 33 ans, est usé à la corde. En sept matchs, il montre une moyenne de buts alloués de 4,48 et un taux d’arrêts de ,849. L’autre gardien, Jack Campbell, n’a pas des statistiques aussi atroces, mais sa moyenne (3,22) et son taux d’arrêts (,880) sont encore loin du seuil de la respectabilité.

Dire qu’on a offert en février 2018 aux Coyotes de l’Arizona un gardien numéro un, Darcy Kuemper, pour deux joueurs marginaux…

Malgré tout, la banque d’espoirs des Kings commence à se regarnir tranquillement. On dit beaucoup de bien du centre droitier de 19 ans Rasmus Kupari, premier choix de l’équipe en 2018, 20e au total, malgré un départ modeste dans la Ligue américaine. Kupari, trois points en huit matchs avec le club-école, à ses premiers pas en Amérique du Nord, a obtenu 33 points en 43 matchs l’an dernier à Karpat, en Finlande.

Choix de deuxième ronde en 2018, le centre Akil Thomas, a connu une saison de 102 points l’an dernier à Niagara, dans la Ligue junior de l’Ontario. Le capitaine des Icedogs a 20 points en 12 matchs depuis le début de la saison.

Un autre choix de deuxième ronde, cette fois en 2017, Jaret Anderson-Dolan, ne semble pas intimidé par le monde du hockey professionnel. Il a amassé sept points à ses huit premiers matchs dans la Ligue américaine.

Le meilleur pour la fin. La saison de misère des Kings a eu ceci de bon. Même s’ils n’ont pas été avantagés à la loterie, ils ont pu repêcher au cinquième rang, en juin dernier, le centre Alex Turcotte, coéquipier de Cole Caufield à Wisconsin. Turcotte avait huit points en quatre matchs avec les Badgers avant de se blesser.

PHOTO JONATHAN HAYWARD, LA PRESSE CANADIENNE Les Kings de Los Angeles ont repêché le centre Alex Turcotte au cinquième rang, en juin dernier.

Le choix obtenu pour Muzzin a permis d’obtenir le défenseur gaucher suédois Tobias Bjornfot au 22e rang. Bjornfot, 18 ans, a quatre points en autant de rencontres dans la Ligue américaine et une fiche de +7, après avoir entamé la saison dans la LNH.

Arthur Kalyev, le choix de deuxième ronde en 2019, 33e au total, est un espoir intrigant. Pourquoi était-il toujours disponible en deuxième ronde après une saison de 102 points dont 51 buts, en 67 matchs dans la Ligue junior de l’Ontario ? Le jeune homme de 18 ans a déjà 28 points, dont 15 buts, en 15 matchs à Hamilton cet automne.

S’ils continuent ainsi à couler au classement, les Kings pourraient repêcher parmi les trois premiers en juin, peut-être Alexis Lafrenière ou Quinton Byfield.

Pour accélérer le processus de reconstruction, les Kings doivent échanger l’un de leurs deux joueurs les plus attrayants, Anze Kopitar. Le centre numéro un des Kings a 32 ans. Il en aura 33 l’été prochain. Après une saison difficile l’an dernier, une chute de 92 à 60 points par rapport à l’année précédente, il semble retrouver l’élan des beaux jours avec 11 points en 12 matchs depuis le début de saison.

Le capitaine sera trop vieux lorsque les Kings retrouveront la respectabilité. Autant ne pas gaspiller son talent et tenter d’obtenir le maximum en retour avant qu’il ne soit trop tard.

Kopitar a évidemment un contrat imposant, avec un salaire annuel de 10 millions pour quatre autres saisons après celle-ci. Sans compter sa clause de non-mouvement. Mais il demeure un centre numéro un et l’un des meilleurs attaquants défensifs de la ligue.

Voyons comment Rob Blake extirpera les Kings de cette vilaine situation…



