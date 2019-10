PHOTO CHRIS O'MEARA, ASSOCIATED PRESS

Huit ans de plus à Nashville pour Roman Josi

(Nashville) Les Predators de Nashville auraient octroyé une prolongation de contrat de huit saisons au défenseur Roman Josi, qui toucherait un peu plus de 9 millions US par saison, selon ce qu’a appris l’Associated Press d’une source au fait du dossier.

Associated Press

Cette personne a requis l’anonymat puisque l’entente n’a pas été annoncée. Le nouveau pacte de Josi entrerait en vigueur à compter de la prochaine campagne. Il écoule actuellement la dernière année d’un contrat de sept ans, d’une valeur de 28 millions paraphé en 2013.

Le Suisse de 29 ans est devenu le huitième capitaine des Predators en septembre 2017.

En neuf saisons avec les Predators, il a disputé 574 rencontres au cours desquelles il a inscrit 98 buts et ajouté 263 aides pour 361 points. Il a ajouté 32 points (12-20) en 71 matchs éliminatoires.

Repêché avec la 38e sélection au total en 2008, Josi a amassé 40 points ou plus lors de ses six dernières campagnes. Sélectionné pour le match des étoiles la saison dernière, il a représenté la Suisse aux Jeux olympiques de Sotchi, en 2014, en plus de terminer quatre fois dans le top 10 à l’obtention du trophée Norris.