Le premier but de Jack Hughes donne la victoire aux Devils

(East Rutherford) Jack Hughes a inscrit son premier but en carrière dans la LNH et ce fut suffisant pour permettre aux Devils du New Jersey de blanchir les Canucks de Vancouver 1-0, samedi après-midi.

Jim Hague

Associated Press

Âgé de 18 ans, Hughes a été sélectionné au premier rang du dernier repêchage de la LNH. Il en était à son huitième match dans le circuit Bettman. Il a touché la cible contre l’équipe de son frère aîné Quinn, qui a été un choix de première ronde des Canucks en 2018.

Les Devils ont pris les devants lors d’un avantage numérique, au premier engagement. Taylor Hall a effectué une belle passe transversale à Hughes, qui a trompé la vigilance du gardien Thatcher Demko.

Il y avait environ 80 membres de la famille et des amis des frères Hughes pour leur premier affrontement dans la LNH.

Mackenzie Blackwood a repoussé 25 rondelles pour obtenir un troisième blanchissage dans la LNH. Les Devils ont gagné un deuxième match de suite après avoir amorcé la campagne avec six défaites.