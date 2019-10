(Laval) Le Rocket de Laval a annoncé mercredi que le défenseur Xavier Ouellet a été reconfirmé dans ses fonctions de capitaine de l’équipe, à la suite d’une décision du groupe d’entraîneurs et de la direction du Canadien de Montréal. Les attaquants Alex Belzile et Dale Weise, ainsi que le défenseur Karl Alzner ont également été nommés adjoints au capitaine.

La Presse canadienne

Ouellet entreprendra sa septième campagne dans le hockey professionnel, sa deuxième dans l’organisation montréalaise. Choix de deuxième tour (48e au total) des Red Wings de Detroit lors du repêchage de la LNH en 2011, le gaucher âgé de 26 ans a disputé 160 matchs dans la LNH. En carrière avec les Red Wings et les Canadiens, il inscrit 26 points, dont cinq buts.

La saison dernière, l’athlète originaire de Bayonne en France a disputé 19 matchs avec le Canadien. Il a amassé trois points en plus d’écoper 13 minutes de punition. Il a également obtenu sept buts et 28 points en 47 matchs avec le Rocket. Depuis ses débuts dans la Ligue américaine, Ouellet a marqué 16 buts et ajouté 74 aides pour 90 points en 230 rencontres de saison régulière. En carrière dans l’AHL, il a également porté les couleurs des Griffins de Grand Rapids, méritant deux invitations consécutives à la Classique des étoiles de l’AHL en 2014-2015 et 2015-2016.

Karl Alzner entame sa 12e saison dans le hockey professionnel, une troisième dans l’organisation du Canadien. Il a été le choix de premier tour des Capitals de Washington, cinquième au total, lors du repêchage de la LNH en 2007.

Alzner a brillé dans la Ligue américaine à ses débuts chez les professionnels. Il a entre autres été un rouage important des deux conquêtes de la coupe Calder des Bears de Hershey (2008-2009, 2009-2010), club affilié des Capitals. Il a par la suite disputé un total de 682 rencontres de saison régulière dans la LNH, récoltant 130 points (20 buts et 110 aides).

Alex Belzile dispute en 2019-2020 sa deuxième saison avec le Rocket. L’an dernier, il a mené l’équipe avec 54 points, dont 19 buts en 74 parties. Fort d’une saison remarquable marquée par l’atteinte de plusieurs sommets personnels en carrière, ainsi qu’une première participation à la Classique des étoiles de l’AHL, Belzile a aussi brillé au sein de la collectivité lavalloise, et ce dès le tout premier jour de la saison. Il a été le représentant de l’équipe comme finaliste au trophée Yanick Dupré, honorant ainsi la contribution à la collectivité et l’implication communautaire des joueurs du circuit.

Dale Weise enfilera l’uniforme du Rocket avec à ce jour 490 matchs d’expérience dans la Ligue nationale de hockey avec les Rangers de New York, les Canucks de Vancouver, le Canadien, les Blackhawks de Chicago et les Flyers de Philadelphie.

En carrière dans le circuit Bettman, l’attaquant droitier de 6 pi 2 po et 206 lb a récolté 54 buts et 66 passes pour 120 points tout en ayant accumulé 339 minutes de pénalité. Il a ajouté 11 points, dont six buts en 40 matchs éliminatoires dans la LNH. L’athlète originaire de Winnipeg a été un choix de quatrième tour, 111e au total, par les Rangers lors du repêchage de la LNH de 2008.