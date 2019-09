PHOTO JEFF CHIU, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS

(Frisco) L’attaquant des Stars de Dallas Corey Perry est aux prises avec un pied cassé et il pourrait rater le match d’ouverture de sa nouvelle équipe.

Associated Press

Perry a mentionné vendredi, à l’ouverture du camp d’entraînement des Stars, qu’il avait trébuché plus tôt cette semaine et qu’il s’était cassé un petit os du pied gauche.

Le directeur général des Stars, Jim Nill, a indiqué que Perry ne pourrait pas patiner pour les deux prochaines semaines alors que le match d’ouverture de la formation de Dallas, contre les Bruins de Boston, est prévu le 3 octobre.

L’attaquant de 34 ans a passé les 14 premières saisons de sa carrière avec les Ducks d’Anaheim avant de signer un contrat d’un an d’une valeur de 1,5 million US avec les Stars. Perry n’a disputé que 31 matchs la saison dernière, son plus bas total en carrière, en raison d’une blessure au genou.

Perry a affirmé qu’il n’avait eu aucun problème avec son genou pendant la saison morte. Il a cependant ajouté que sa blessure était frustrante. Sélectionné quatre fois au match des étoiles de la LNH, Perry occupe le troisième rang de l’histoire des Ducks au chapitre des points (776).