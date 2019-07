Chris Kunitz devient conseiller avec les Blackhawks

L'attaquant Chris Kunitz a annoncé mardi qu'il accrochait ses patins après 15 saisons dans la LNH, et ajouté qu'il se joignait aux opérations hockey des Blackhawks de Chicago en tant que conseiller au développement des joueurs.

Il aura comme tâche, entre autres, de travailler avec le personnel d'entraîneurs des Blackhawks, ainsi qu'avec celui de leur club-école de la Ligue américaine, les IceHogs de Rockford.

Kunitz, qui est âgé de 39 ans, a pris part à 59 rencontres dans l'uniforme des Hawks en 2018-19. Il a notamment disputé son 1000e match en carrière dans la LNH le 14 février, contre les Devils du New Jersey.

Le hockeyeur de Regina, en Saskatchewan, a inscrit 268 buts et récolté 351 mentions d'assistance en 1022 matchs en carrière dans le circuit Bettman avec les Ducks d'Anaheim (2003-05 ; 2005-09), les Thrashers d'Atlanta (2005-06), les Penguins de Pittsburgh (2008-17), le Lightning de Tampa Bay (2017-18) et les Hawks (2018-19). Il a aussi marqué 27 buts et amassé 66 mentions d'aide en 178 rencontres éliminatoires en carrière.

Kunitz a gagné quatre coupes Stanley au fil de sa carrière, avec les Ducks (2007) et les Penguins (2009, 2016 et 2017). Il n'a jamais été repêché, et s'était joint aux Ducks à titre de joueur autonome en 2003.