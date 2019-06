Jonathan Drouin: effacer ce mauvais souvenir...

Cette longue traversée du désert est venue plomber une campagne qui s'annonçait, et de loin, comme la plus productive de sa carrière. Il a finalement terminé la saison avec 18 buts et 35 aides, pour 53 points, ce qui égale quand même son sommet personnel.

Il exclut bien sûr sa terrible séquence d'un seul but en 26 matchs, en pleine course aux séries, qui lui a laissé un goût amer.

« Il y a une raison pour laquelle ça n'a pas marché. Je suis content de mon année, j'avais une belle progression, sauf cette séquence de 20 matchs.

« Des fois, c'est le fun, regarder un mauvais match, pour comprendre ce qui est arrivé. »

Jeune vétéran

Drouin fait partie du groupe de ceux qu'il convient d'appeler « jeunes vétérans ». Malgré ses 24 ans, il a déjà joué 345 matchs dans la LNH. Il veut profiter de ce statut pour jouer un rôle de mentor. À titre d'ancien espoir de premier plan lui-même, il comprend très bien ce que vivent les Nick Suzuki ou Cole Caufield, qui tenteront de se distinguer au prochain camp.

« Marc Bergevin et l'équipe de recrutement ont fait du très bon travail. C'est un beau problème à avoir, des jeunes qui ont du talent. [...] Des fois, comme jeune, tu es nerveux avec des gars plus vieux, comme Shea Weber. Ce n'est pas la même expérience. Il y a une raison pour laquelle tu as été repêché, c'est que tu es capable de jouer. Tu dois rester calme et ne pas trop changer.