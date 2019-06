 Samuel Poulin et Jakob Pelletier sélectionnés en première ronde 

Poulin, du Phoenix de Sherbrooke, a été le premier Québécois à être sélectionné lors de la séance de repêchage de la LNH, vendredi, alors que les Penguins l'ont choisi au 21e rang. Jakob Pelletier, des Wildcats de Moncton, a entendu son nom quelques échelons plus tard, lorsque les Flames de Calgary l'ont repêché au 26e rang.

Raphaël Lavoie avait aussi espoir d'être choisi en première ronde, lui qui était le Québécois le mieux coté par plusieurs publications spécialisées. L'attaquant des Mooseheads de Halifax devra finalement attendre à samedi pour entendre son nom résonner dans le Rogers Arena.

De son côté, Poulin affichait un large sourire vendredi soir après avoir été choisi par les Penguins. Fils de l'ancien attaquant du Canadien de Montréal Patrick Poulin et filleul de Thibault, Samuel Poulin se doutait de l'intérêt des Penguins envers lui puisqu'il avait soupé avec la direction de l'équipe pendant le camp d'évaluation de la LNH, il y a quelques semaines à Buffalo.

À l'entendre parler, il semblait vivre un rêve d'enfance vendredi soir.

« J'ai eu la chance d'aller à Pittsburgh avec mon parrain quand il jouait pour les Penguins, a raconté Poulin. J'étais allé le voir jouer et j'avais visité le vestiaire. C'est spécial de porter ce chandail aujourd'hui. »

Poulin, de Blainville, a amassé 29 buts et 47 aides en 67 matchs en saison régulière. Il a ajouté huit buts et six aides en 10 parties lors des séries, alors que le Phoenix s'est incliné en deuxième ronde.

Il se veut un joueur talentueux avec un gros gabarit qui aime se comparer à Gabriel Landeskog. Il est énergique et tenace le long des bandes.

Conscient que sa sélection au repêchage n'est que le début de l'aventure, Poulin avait néanmoins déjà hâte à l'automne pour son premier camp chez les Penguins.

« On apprend beaucoup en côtoyant des joueurs comme eux et Sidney Crosby est le meilleur au monde. J'ai hâte de commencer tout ça », a reconnu Poulin.