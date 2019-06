Enfin, un match de finale à St. Louis

On comprend que les fans de hockey n'ont pas été gâtés très souvent dans ce coin de pays. Depuis ce dernier match de finale à St. Louis, le 5 mai 1970, plus de 17 000 jours se sont écoulés, et les Blues ont souvent vécu de déceptions en déceptions, sans jamais pouvoir retourner sur la glace de la grande finale.

Jusqu'à maintenant.

« On comprend ce que ça signifie pour la ville, a expliqué ce matin l'attaquant Alexander Steen. On sait que l'ambiance va être incroyable, on sait que ça va être très bruyant dans la place. En même temps, on comprend aussi qu'on ne doit rien changer, qu'on doit garder notre concentration sur le but ultime. »