De nouvelles têtes d'affiche se lèvent dans la LNH

«Ils regardaient les statistiques et disaient : "Oh, Sebastian Aho est un bon joueur. Surveillez-le bien"», a récemment mentionné Brind'Amour.

Maintenant que les Hurricanes sont en finale de l'Association Est comme partie prenante d'un carré d'as peu commun en séries de la coupe Stanley, Jaccob Slavin, des Hurricanes, fait partie des vedettes qui se retrouvent sous les feux de la rampe. Brad Marchand des Bruins de Boston, Logan Couture et Brent Burns des Sharks de San Jose, ainsi que Ryan O'Reilly des Blues de St. Louis sont certes un peu plus connus, mais ils ont repris l'affiche à des vedettes des séries éliminatoires comme Sidney Crosby et Alex Ovechkin, qui sont déjà en vacances.

Même en l'absence de plusieurs noms connus, il y a encore plusieurs histoires intéressantes pour ceux qui s'en donnent la peine.

«Plus les séries éliminatoires progressent, plus l'intérêt suscite l'intérêt, et c'est vraiment excitant, a reconnu Josh Bernstein, producteur principal à NHL Network. Il y a tellement de belles histoires en séries éliminatoires en ce moment, et je vois que ça suscite vraiment l'intérêt de tout le monde. C'est formidable pour le sport.»

Nathan MacKinnon et Mikko Rantanen de l'Avalanche du Colorado ont brillé lors des deux premières rondes. L'ailier Artemi Panarin, des Blue Jackets de Columbus, a démontré pourquoi il obtiendra une importante augmentation de salaire, le 1er juillet. Le gardien Ben Bishop, des Stars de Dallas, fait de nouveau parler de lui lorsqu'il est question des meilleurs de la ligue. Mais ces joueurs ne sont plus là eux non plus.