 Les Bruins gagnent le premier match de la finale de l'Est 

Marcus Johansson et Patrice Bergeron ont marqué en avantage numérique dans un intervalle de 28 secondes tôt en troisième période et les Bruins de Boston ont battu les Hurricanes de la Caroline 5-2, jeudi, lors du premier match de la finale de l'Association de l'Est.

Les Hurricanes menaient 2-1 après deux périodes, mais Jordan Staal a été puni après 49 secondes de jeu en troisième pour avoir donné de la bande à Chris Wagner. Johansson a marqué à 2 : 26 en récupérant une rondelle libre après que le tir sur réception de Brad Marchand eut atteint le patin du défenseur des Hurricanes Calvin de Haan.

Dougie Hamilton a été puni pour rudesse 15 secondes plus tard et Bergeron est revenu à la charge à 2:54, complétant un bel échange amorcé par Jake DeBrusk et Marchand.

Steven Kampfer, qui avait été inséré dans la formation à la place de Charlie McAvoy, suspendu pour un match, avait touché la cible pour les Bruins après 2:55 de jeu en première période. Charlie Coyle, dans un filet désert, et Wagner ont ajouté des buts d'assurance dans un intervalle de 11 secondes avec un peu plus de deux minutes à écouler en troisième et Tuukka Rask a effectué 29 arrêts.

Sebastian Aho, en avantage numérique, et Greg McKegg ont répliqué pour les Hurricanes. Petr Mrazek a repoussé 23 des 27 lancers dirigés vers lui.

Mrazek et l'attaquant Micheal Ferland effectuaient des retours au jeu pour les Hurricanes après avoir raté respectivement les deux et huit derniers matchs des leurs.

Le match no 2 aura lieu dimanche après-midi, à Boston.