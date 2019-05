Les Bruins de retour en finale?

Les Bruins de Boston tenteront d'atteindre la finale pour la deuxième fois depuis 2013. Claude Julien dirigeait alors encore l'équipe. Mais se dresseront devant eux les Hurricanes de la Caroline, l'équipe cendrillon qui vient d'éliminer les Capitals de Washington et les Islanders de New York.

Un défi de taille pour les Hurricanes

Les Hurricanes ont eu la vie plus facile que prévu contre les Islanders de New York, un club limité offensivement. Ils affronteront désormais une équipe bien rodée, solide offensivement avec une moyenne de plus de trois buts par match depuis le début des séries, mais aussi très efficace défensivement, avec un gardien, Tuukka Rask, au sommet de son art. Aucune équipe n'a accordé en moyenne moins de buts par match que les Bruins. Les Hurricanes devront aussi éviter d'écoper de pénalités. Les Bruins ont un taux de succès de 28,6 % en avantage numérique, c'est plus d'un but toutes les quatre tentatives. La Caroline est nettement moins efficace à ce chapitre avec un taux d'à peine 10 %. Le gardien des Hurricanes, Petr Mrazek, a recommencé à s'entraîner lundi et vise un retour pour le premier match, mais aura-t-il retrouvé la pleine forme ? Boston est enfin parvenu à mieux répartir son attaque avec les jeux opportuns de David Krejci dans la série contre les Blue Jackets de Columbus.

3 joueurs-clés

Hurricanes

Attaquant: Teuvo Teräväinen

Teräväinen a obtenu seulement quatre points en sept matchs contre les Capitals, mais cinq en seulement quatre rencontres face aux Islanders. Teräväinen a été offert aux Hurricanes il y a quelques années par les Blackhawks de Chicago, qui cherchaient à alléger leur masse salariale. Un cadeau du ciel.

Attaquant: Jordan Staal

Staal n'est pas aussi spectaculaire que les étoiles finlandaises des Hurricanes, mais sa présence au centre est essentielle. Il aura la tâche de surveiller le trio de Patrice Bergeron chaque fois que son entraîneur sera en mesure de l'opposer au Québécois et à ses complices David Pastrnak et Brad Marchand.

Défenseur: Dougie Hamilton

Hamilton ne manquera pas de motivation contre le club qui l'a repêché, puis échangé à Calgary contre des choix au repêchage. Hamilton en est déjà à son troisième club, ce n'est pas le défenseur parfait, mais il est productif offensivement.

Bruins

Attaquant: David Krejci

Krejci a passé sa carrière dans l'ombre de Patrice Bergeron. Il connaît de grosses séries avec 10 points en 13 matchs, dont deux buts importants dans les matchs cinq et six contre les Blue Jackets.

Attaquant: David Pastrnak

C'est le profil qui manque au Canadien, un jeune ailier droitier dynamique capable de marquer à profusion, mais aussi de marquer dans les moments critiques. Dans chacune des deux séries, il a commencé lentement avec un point en trois matchs, avant d'exploser avec cinq points en quatre matchs contre Toronto et quatre points en trois matchs contre Columbus.

Gardien: Tuukka Rask

Certains croyaient son poste de numéro un menacé par Jaroslav Halak cet automne. Rask a retrouvé ses repères et il connaît ses meilleurs moments de la saison en séries avec une moyenne de 2,02 et un taux d'arrêts de ,938, des statistiques phénoménales.

L'horaire de la série

Jeudi 9 mai, 20 h, à Boston.

Le reste du calendrier sera dévoilé aujourd'hui.

Les prédictions de nos experts

MATHIAS BRUNET

Bruins en 5

Tuukka Rask est intraitable devant le filet et les Bruins profitent de leurs chances, autant à cinq contre cinq qu'en supériorité numérique, où leur taux de succès est impressionnant.

PHILIPPE CANTIN

Bruins en 6

Il faut se faire à l'idée, les Bruins sont vraiment très impressionnants... Du travail d'équipe exemplaire.

RICHARD LABBÉ

Bruins en 7

Ce ne sera pas facile, parce que les Hurricanes sont cimentés par une intensité contagieuse et par un coach inspirant. L'expérience des leaders et le brio de Rask, très sous-estimé, vont leur permettre d'avancer.

GUILLAUME LEFRANÇOIS

Bruins en 6

Les Bruins ont beaucoup plus de profondeur, et il y a des limites à ce qu'une équipe peut accomplir avec Curtis McElhinney comme gardien numéro 1.

ALEXANDRE PRATT

Bruins en 5

Brad Marchand est haïssable. Mais c'est difficile de parier contre les Bruins. Leur équipe est tout aussi soudée que celle des Hurricanes.

JEAN-FRANÇOIS TREMBLAY

Hurricanes en 7

Socrate a dit : « Tout ce que je sais, c'est que je ne sais rien. » Dans ces séries, je ne sais plus rien. Les Hurricanes, parce que rendu là, pourquoi pas ?