Les Sharks défont facilement l'Avalanche

Brent Burns a récolté quatre points, dont un but, et les Sharks de San Jose ont battu l'Avalanche du Colorado 5-2, vendredi soir, en lever de rideau de leur série demi-finale d'Association Ouest.

Moins de trois minutes après avoir mis la table pour le but vainqueur de Kevin Labanc, Burns a joué de chance lorsque son tir a touché le défenseur de l'Avalanche Cale Makar avant de déjouer Philipp Grubauer. Ce but portait la marque à 4-2 en fin de deuxième période.

Les Sharks, qui ont réussi un tour de force en effaçant un retard de 1-3 dans leur série de première ronde contre les Golden Knights de Vegas, ont pris les devants 1-0 contre l'Avalanche. Le deuxième duel aura lieu dimanche soir, à San Jose.

Joe Thornton a amassé un but et une mention d'assistance alors que Gustav Nyquist et Timo Meier ont aussi fait mouche pour les Sharks. Marcus Sorensen s'est fait complice de deux buts des siens.

Gabriel Bourque et Colin Wilson ont enfilé l'aiguille pour l'Avalanche, qui a accédé au deuxième tour éliminatoire pour une première fois depuis 2008.

Martin Jones, qui connaît des hauts et des bas depuis le début des séries, a été très alerte devant le filet des Sharks, bloquant 26 lancers pour enregistrer un quatrième gain de suite.

Même s'il a alloué quatre buts en 26 tirs, Grubauer n'est pas à blâmer pour la défaite des siens. La troupe du Colorado a mal paru par moment en défensive et elle a laissé filer deux avances d'un but pendant la rencontre.

Les visiteurs n'ont pas perdu de temps avant de se propulser en avant 1-0. Dès la troisième minute de jeu, Bourque s'est emparé d'un retour de lancer de Makar pour inscrire son premier but des séries.

Les partisans au SAP Center ont retrouvé leur voix avant la fin de la première période, quand Nyquist a lui aussi profité d'un retour de lancer pour déjouer Grubauer, qui a tout tenté pour bloquer la rondelle.

Après que Wilson eut redonné une priorité d'un but à l'Avalanche, Thornton a amorcé une poussée de trois buts des Sharks au deuxième vingt. Sorensen a bloqué un tir du défenseur Erik Johnson et il s'est amené en deux-contre-un avec Thornton, qui a accepté la passe de son coéquipier avant de trouver le fond du filet.

Labanc a marqué le but vainqueur six minutes plus tard, servant une tasse de café à Mikko Rantanen avant de loger la rondelle dans la lucarne. Meier a complété le pointage dans un filet désert.