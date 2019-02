Canadien-Panthers: ça se corse

(Sunrise, Floride) Le Canadien ne nous a jamais habitués à rien de facile au cours des dernières années, alors pourquoi est-ce que ce serait différent cette fois-ci? Il y a un peu plus d'une semaine, cette équipe semblait voguer avec quiétude et sérénité vers une place assurée, ou presque, en séries.

Mais c'est un peu plus compliqué ce matin.

C'est une chose que de perdre par trois buts contre le Lightning de Tampa Bay, comme c'est arrivé samedi soir, mais un match comme celui d'hier soir à Sunrise, contre des Panthers privés de leur gardien numéro un, devait entrer dans la catégorie des matchs qu'une équipe ne peut pas laisser échapper. Une équipe qui aspire à une place en séries, on s'entend.

Et puis le Canadien a répliqué avec sa pire performance des dernières semaines.

C'est probablement l'aspect le plus décevant de ce match face aux Panthers, qui s'est conclu par une victoire de 6-3 des locaux: il s'agit de la pire performance du Canadien depuis plusieurs semaines, oui, mais elle survient aussi après une série de quatre matchs contre des adversaires beaucoup plus coriaces, où le Canadien s'était quand même comporté avec panache.

Ainsi, face à la défense des Panthers, qui n'est pas à confondre avec celle du Canadien des années 70, le club de Claude Julien n'a pu faire mieux que trois modestes tirs en direction du gardien James Reimer lors de la troisième période. Lors de la troisième période de samedi soir à Tampa, le Canadien avait tiré quatre fois.

Ce club-là ne sait pas finir, mais il ne sait pas plus commencer. C'était 3-1 Panthers après 13 min 57 s de jeu...

«Si on connaissait la source du problème, on s'arrangerait pour le corriger, le problème, a dit le défenseur Shea Weber. On a gaspillé beaucoup de temps à essayer de revenir dans le match à cause de ce retard. Ce sont des minutes de jeu qui sont difficiles. Il faut apprendre de ce mauvais départ.»

Il y a évidemment plusieurs coupables pour expliquer ce désastre, mais on va commencer par le plus évident: Antti Niemi.

Ce n'est pas facile, le travail de gardien réserviste. C'est même ingrat. Mais la tâche du second consiste à donner à son équipe une chance de gagner. Niemi n'a jamais pu faire ça. Accorder trois buts sur neuf tirs, ce n'est pas donner une chance à ses coéquipiers. Le deuxième but en particulier, côté mitaine, a été atroce. Et maintenant, quel sera le degré de confiance des joueurs du Canadien d'ici la fin quand ils verront que c'est lui qui doit amorcer un match?

Ensuite, on va se le dire, ça va assez vite ces jours-ci pour le premier duo défensif, celui de Victor Mete et Shea Weber. Mete est encore vert et ça paraît, et Weber joue comme un joueur qui n'a plus que bien peu d'essence dans le réservoir.

Avec tout ça, ça commence à chauffer au classement. Ce matin, le Canadien ne possède plus qu'une avance d'un seul petit point au tableau des séries. Les Hurricanes de la Caroline, malgré leur manque de respect envers le hockey en général et leurs manifestations de joie excessives, sont bien visibles dans le rétroviseur.

Ce n'est pas la fin du monde, comme nous le rappelle souvent Claude Julien, mais c'est assurément le moment de l'année où le Canadien doit éviter de retomber dans ses mauvaises habitudes... et éviter les mauvaises séries comme celle-ci, de quatre défaites consécutives.

Après tout, ce serait dommage de gâcher un si bon début de saison.

- - -

En hausse: Max Domi

Après avoir connu une soirée très ordinaire la veille à Tampa, Domi s'est repris de belle façon hier soir, avec deux buts.

En baisse: Antti Niemi

Bien sûr qu'il n'est pas le seul coupable, mais le gardien réserviste doit donner à son équipe une chance de gagner. Il ne l'a pas fait.

Le chiffre du match: 3

C'est le nombre de tirs du Canadien en troisième période.