Les Blues gagnent un huitième match de suite

Vladimir Tarasenko a marqué deux buts et les Blues de St. Louis ont égalé leur plus longue série de victoires en 18 ans en gagnant un huitième match de suite, alors qu'ils ont défait les Coyotes de l'Arizona 4-0, jeudi.

Associated Press Glendale

Jordan Binnington a repoussé 21 tirs pour égaler un record d'équipe pour une recrue en inscrivant une septième victoire d'affilée. Brent Johnson avait aussi accompli l'exploit en 2000-01. Binnington présente un dossier de 11-1-1 avec trois jeux blancs depuis son premier départ dans la LNH le 7 janvier dernier.

Joel Edmundson a touché la cible tôt en première période et a récolté une aide sur un but de Tarasenko tard dans l'engagement. Tarasenko a ajouté son deuxième de la rencontre tard en deuxième période en avantage numérique. Le franc-tireur a accumulé neuf buts et huit aides lors d'une séquence de 10 rencontres avec au moins un point.

Robert Bortuzzo a complété la marque en troisième période pour les Blues, qui traversent leur plus longue série de victoires depuis la campagne 2000-01.

Darcy Kuemper a effectué 20 arrêts devant le filet des Coyotes, qui ont perdu six de leurs huit dernières parties.