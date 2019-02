Le Canadien obtient Dale Weise et Christian Folin

En retour, le Tricolore cède le défenseur David Schlemko et l'attaquant Byron Froese. Ces deux joueurs évoluaient avec le Rocket de Laval, et c'est avec le Rocket que Weise se rapportera, a indiqué Claude Julien. Folin ne sera évidemment pas en uniforme samedi soir contre les Maple Leafs de Toronto.

Pour faire une place à Folin, le Canadien a soumis le défenseur Karl Alzner au ballottage. S'il n'est pas réclamé d'ici dimanche à midi, Alzner pourra être cédé au Rocket de Laval. Il avait été ignoré par les 30 autres équipes quand il avait été soumis au ballottage en novembre.

Folin, 28 ans, est un défenseur droitier de 6 pi 3 et 204 lb qui compte deux passes en 26 matchs cette saison, avec 60 mises en échec. Julien a d'ailleurs vanté son gabarit pour expliquer la transaction. Le Suédois jouait en moyenne 15 minutes par match chez les Flyers.

« Ça change le genre de défenseurs qu'on a, a expliqué Julien. Il est différent de Schlemko. On a Mike Reilly, Victor Mete, Brett Kulak, des gars très mobiles qui font bien circuler la rondelle. Là, on va chercher un gars avec un gros gabarit qui peut nous donner de la profondeur. »

Son contrat compte pour 650 000 $ sous le plafond salarial et il deviendra joueur autonome au terme de la saison.

Jamais repêché, Folin a passé les trois premières saisons de sa carrière chez les Wild du Minnesota, avant de se joindre aux Kings de Los Angeles en 2017-2018. Il compte 209 matchs d'expérience dans la LNH.

Avec son arrivée, la défense montréalaise comptera trois droitiers, Shea Weber et Jeff Petry étant les deux autres. Le gaucher Jordie Benn agit actuellement comme troisième défenseur du côté droit.

Ignoré au ballottage le mois dernier, Weise jouait dans la Ligue américaine chez les Flyers. Comme Schlemko, il détient un contrat valide pour une autre saison, à un salaire comparable (2,35 millions par année pour Weise, contre 2,1 millions pour Schlemko).

C'est un retour à Montréal pour l'ailier droit, qui a connu ses deux meilleures saisons dans la LNH avec le Tricolore. Auteur de 29 points en 2014-2015, il en comptait 26 en 56 matchs la saison suivante, quand le CH l'a échangé aux Blackhawks de Chicago en fin de calendrier. C'est cette transaction qui a permis à Marc Bergevin d'acquérir Phillip Danault.

« On sait qu'il a connu de bonnes années ici, a rappelé Julien. C'est un bon gars dans l'entourage d'une équipe, ça nous donne de l'expérience. On a perdu [Michael] McCarron pour le reste de l'année. Ça nous prend de la profondeur ici, mais aussi à Laval. On a quand même perdu le capitaine de Laval, Froese, qui nous a rendu de bons services ici. »

La transaction marque donc la fin de l'expérience Schlemko avec le Tricolore. Le défenseur, acquis des Golden Knights de Vegas à l'été 2017, n'a disputé que 55 matchs à Montréal, puisqu'il a subi cinq blessures différentes.

« C'est dur de dire qu'il n'a pas répondu aux attentes, car il n'a pas joué beaucoup, il a plus souvent été blessé qu'autre chose. Mais quand il était en santé, il apportait du bon hockey, a affirmé Julien. On l'a vu au camp, il était bon, mais il s'est blessé. Ça reste un bon joueur de hockey. On avait surtout besoin d'un autre genre de défenseur. On ne peut pas rester trop petits. »