Les Predators rossent les Capitals 7-2

Viktor Arvidsson a marqué trois buts et il a été la vedette d'une convaincante victoire de 7-2 des Predators de Nashville face aux Capitals de Washington mardi soir.

Associated Press Nashville

Du coup, les Predators ont mis fin à une brève séquence de deux défaites.

Arvidsson a réussi le premier but du match et en a obtenu deux autres en deuxième période, pour son deuxième tour du chapeau en carrière. Depuis son retour au jeu, le 27 décembre, après une fracture à un pouce, il totalise neuf buts et deux aides.

Pas moins de 12 joueurs ont récolté un point pour les Predators, incluant Nick Bonino, auteur d'un doublé. Rocco Grimardi et Calle Jarnkrok ont complété la marque pour les vainqueurs, qui ont connu leur meilleure soirée à l'attaque cette saison.

Mattias Ekholm et Ryan Johansen ont récolté deux mentions d'aide chacun pendant que le gardien Juuse Saros stoppait 26 tirs.

Nicklas Backstrom et T. J. Oshie ont été les buteurs des Capitals.