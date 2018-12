 Le Canadien tient tête au Lightning mais s'incline sur le fil 

Adam Erne a inscrit deux buts en troisième période, le dernier avec 62 secondes à faire, en plus d'amasser une aide et le Lightning a évité d'encaisser une première défaite en temps réglementaire en décembre (12-0-1) en effaçant des déficits de 2-0, 3-2 et 5-4.

« Je pense que pendant au moins deux périodes et demie, nous avons bien patiné et fermé le jeu, a mentionné l'entraîneur-chef du Canadien, Claude Julien. Nous n'avons pas donné trop d'espace même si c'est une équipe qui est très bonne pour fabriquer des jeux. J'ai aussi trouvé que nous avons obtenu beaucoup de chances de marquer, mais nous nous sommes effondrés vers la fin et ça nous a coûté le match. »

Anton Stralman, Yanni Gourde et Nikita Kucherov ont amassé chacun un but et une aide, tandis que Tyler Johnson a aussi touché la cible pour le Lightning (30-7-2), qui n'a pas perdu à la régulière depuis le 27 novembre (13-0-1). Victor Hedman a récolté deux aides, gonflant son total en carrière à 301, et Andrei Vasilevskiy a effectué 33 arrêts.

Le Lightning présente un dossier de 21-2-0 contre les équipes de l'Association de l'Est cette saison.

Andrew Shaw a réussi un doublé, Jordie Benn a amassé un but et une aide, alors que Brett Kulak et Kenny Agostino ont également fait bouger les cordages pour le Canadien (20-14-5), qui a vu sa série de victoires être freinée à trois. Phillip Danault a accumulé trois aides et Tomas Tatar, deux, tandis qu'Antti Niemi a cédé six fois contre 32 tirs.

« Je pense que nous aurions pu sortir d'ici avec au moins un point, sinon deux, a dit Julien. C'est malheureux, mais il faut garder la tête haute et vouloir rebondir lors du prochain match. »

Le Canadien terminera son voyage du temps des Fêtes lundi en rendant visite aux Stars, à Dallas.

Des buts à profusion

Le Lightning a rapidement lancé le bal, alors que Niemi a dû être alerte dès la 24e seconde de jeu pour stopper un tir d'Alex Killorn.

Vasilevskiy a ensuite été testé pour une première fois après un peu plus de deux minutes de jeu, alors qu'il a frustré Jeff Petry à la suite d'une attaque à quatre contre trois du Tricolore.

Lors du premier avantage de la rencontre, Brendan Gallagher et Jesperi Kotkaniemi ont tour à tour cogné à la porte, mais Vasilevskiy a été à la hauteur.

Shaw a finalement ouvert la marque à 9 : 44, lors du deuxième avantage numérique du Canadien. Il a profité d'un retour à la suite d'un lancer de Tatar pour inscrire le quatrième but du Canadien en avantage numérique à ses cinq dernières rencontres.

Agostino a ensuite doublé l'avance du Canadien 16 secondes plus tard, profitant d'une remise parfaite de Benn.

Vasilevskiy a gardé le Lightning dans le coup quelques instants plus tard, en frustrant à nouveau Kotkaniemi.

Le Lightning a finalement déjoué Niemi pour une première fois après 14 : 12 de jeu, quand Gourde a dévié un tir d'Erne.

Le Canadien détenait un avantage de 17-6 au chapitre des tirs quand le Lightning a créé l'égalité sur son septième lancer de la rencontre à 17 : 07 du premier vingt. Stralman a surpris Niemi quelques instants après un revirement de Tatar.

Benn a toutefois relancé le Canadien avant la fin de l'engagement, seulement 28 secondes après le but de Stralman. Vasilevskiy n'a jamais vu son lancer de la pointe.

Les deux équipes n'ont pas ralenti la cadence en deuxième période. Le Lightning a pris les devants pour la première fois grâce à deux buts dans un intervalle de 38 secondes.

Kucherov a d'abord créé l'égalité à 7 : 55 pendant que Petry était au cachot, puis Johnson a complété un bel échange avec Mikhail Sergachev.

Le Canadien n'a pas baissé les bras et a repris les devants grâce à deux buts en 52 secondes. Kulak a d'abord inscrit un premier but avec le Tricolore grâce à un tir de la pointe, puis Shaw a marqué son deuxième but de la partie à 13 : 11 à la suite d'une remise d'Artturi Lehkonen.

Niemi a permis au Canadien de retraiter au vestiaire avec l'avance, stoppant coup sur coup les tirs de Hedman et Erne. Il a aussi joué de chance quand la tentative de Steven Stamkos a touché le poteau.

Erne a ramené tout le monde à la case départ à 9 : 36 du troisième tiers, après que Niemi eut concédé un retour sur un faible tir de Stralman.

Le Lightning a continué à assiéger le filet de Niemi et Erne a finalement joué les héros avec 1 : 02 à faire, en décochant un tir parfait dans le haut du filet du côté de la mitaine.