Coyotes: un jeune noyau

(Glendale, Arizona) Mardi, le premier trio des Coyotes de l'Arizona était composé ainsi: Clayton Keller, 20 ans et principal espoir offensif de l'équipe, Nick Schmaltz, 22 ans et récemment acquis par transaction, et Conor Garland, 22 ans, phénomène junior qui tarde à se développer chez les professionnels.

Le trio a produit quelques flammèches ici et là et a certainement offert le plus d'occasions de marquer aux Coyotes. Tout de même, hier, les Coyotes ont cédé Garland à la Ligue américaine. Il reste à voir si cette place à gauche dans le premier trio reviendra à Alex Galchenyuk pour le match tant attendu contre son ancienne équipe.

Dans tous les cas, Keller et Schmaltz ont commencé à bâtir quelque chose ensemble. Ils comptent 18 points à deux depuis qu'ils ont été jumelés, il y a 11 matchs. «C'est la décision de l'entraîneur, a dit Keller. Schmaltz peut jouer partout, il est tellement intelligent et talentueux. J'adore jouer avec lui.»

- - -

Schmaltz, le bon coup

Le directeur général des Coyotes John Chayka paraît certainement mal dans la transaction Max Domi - Alex Galchenyuk, mais c'est beaucoup mieux pour celle impliquant Nick Schmaltz. Chayka a cédé Brandon Perlini et Dylan Strome aux Blackhawks de Chicago pour obtenir le joueur de centre.

Strome a connu des moments intéressants, avec 5 buts et 1 aide en 12 matchs à Chicago, et une place sur le même trio qu'Artem Anisimov et Patrick Kane. Pour Perlini, c'est autrement plus difficile. Mais Schmaltz, lui, a carrément relancé sa saison dans un rôle de premier plan avec les Coyotes. Il totalise 4 buts et 5 aides en 11 matchs et se retrouve au coeur de tous les avantages numériques. À un point tel qu'un média local s'est demandé si Schmaltz pouvait devenir le meilleur premier centre des Coyotes... depuis Jeremy Roenick!

Cela dit, ce n'est pas vraiment une surprise non plus que Schmaltz se tire si bien d'affaire en Arizona: il avait inscrit 52 points à Chicago l'an dernier.

- - -

Des partisans pris dans la circulation

Pour le match de mardi entre les Coyotes de l'Arizona et les Islanders de New York, on notait 11 640 spectateurs au Gila River Arena sur le sommaire officiel de la LNH. Un chiffre qui semblait bien exagéré. Les Coyotes sont 28es cette saison pour la moyenne de spectateurs, à 13 547. L'équipe des communications de l'équipe a expliqué que les petites foules étaient plus fréquentes en semaine en raison de la circulation monstre qui frappe quotidiennement Phoenix.

Phoenix est une ville de 1,6 million d'habitants dont la population s'approche des 5 millions si on inclut toute la région métropolitaine. Parcourir la distance du centre-ville de Phoenix à la banlieue cossue de Glendale prend généralement plus de 75 minutes.