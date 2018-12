Wild: des défenseurs et des minutes

Prenez la fin de la dernière saison, par exemple. Weber était à l'infirmerie depuis la mi-décembre, et Suter s'est retrouvé sur la touche pour une rare fois, victime d'une fracture à une cheville. Le hasard a fait en sorte que les deux défenseurs consultaient le même médecin.

« C'était une période difficile, mais je parlais à Shea, puisqu'il vivait lui aussi des choses difficiles », a dit Suter, hier après l'entraînement du Wild en vue du duel de ce soir contre le Canadien.

On a tout juste le temps de mentionner la soirée de travail de 29 min 32 s de Weber dimanche à Chicago que Suter nous interrompt. « Je sais, j'ai vu ça ! », s'exclame-t-il avec enthousiasme. Il suit visiblement de près son ancien frère d'armes.

La performance de Weber, dimanche, était d'autant plus impressionnante que le droitier, au risque de se répéter, a passé 11 mois sans jouer de match. Pourtant, depuis son retour, il ne cesse de faire taire les sceptiques, et sa demi-heure sur la patinoire dimanche n'est qu'un autre tour de force.

« Plus rien ne me surprend. Il est ce genre de joueur, a indiqué Suter. Plus tu joues, plus tu es dans le match. Je suis sûr qu'il se sent comme ça. Quand tu connais du succès, tu te sens encore mieux. »

Un étalon

Ce n'était évidemment pas innocent de jaser avec Suter de minutes passées sur la patinoire. On avait devant nous un homme qui s'y connaît en la matière. Depuis son arrivée au Minnesota, Suter passe plus de temps sur la patinoire que quiconque qui ne porte pas un chandail rayé.

13 347 : Minutes passées par Ryan Suter sur la patinoire depuis 2012 (1er dans la LNH devant Drew Doughty, à 13 180)

27 min 55 s : Temps d'utilisation moyen depuis 2012 (1er dans la LNH devant Doughty, à 27 min 12 s)

109 : Nombre de matchs de plus de 30 minutes qu'il a disputés depuis 2012 (1er dans la LNH devant Erik Karlsson, à 74)

Suter n'est pas le meilleur pour parler de ses propres exploits, mais ses plus jeunes coéquipiers, eux, tirent des leçons à force de l'observer. Ainsi, Matt Dumba, 24 ans, joue maintenant 24 minutes par match en moyenne, à titre de partenaire de Suter. Il n'a jamais eu une tâche aussi lourde depuis son arrivée dans la LNH.

« Tu dois jouer différemment quand t'obtiens autant de minutes, souligne-t-il. Dans le junior, j'avais un temps d'utilisation comparable, mais j'essayais de marquer à chaque présence ! Je ne faisais aucune gestion du temps. C'est ça, la grande différence aujourd'hui. Quand tu mènes par deux buts ou que tu es en arrière par deux buts, tu dois gérer tes présences. Il y a plusieurs variables. »

Jared Spurgeon, lui, a vu son utilisation baisser quelque peu par rapport à l'an dernier, mais l'arrière de 29 ans est encore sollicité près de 22 minutes par rencontre. Lui aussi a appris de Suter, puisqu'il l'observe de près pour la sixième saison.

« Dans les batailles à un contre un, il ne cherche pas à renverser l'autre joueur. Il est bon pour garder sa vitesse et laisser le joueur derrière lui, et il en profite quand il contourne notre but. Il sait aussi quand il a le temps de faire un jeu et quand il doit plutôt dégager la rondelle par la rampe pour éviter d'être coincé en zone défensive pendant 40 secondes. Ça, je l'ai appris de lui, car les jeunes défenseurs ont souvent l'impression qu'ils doivent absolument faire un jeu avec la rondelle quand ils l'ont. »

En baisse

Suter vient au 5e rang de la LNH cette saison avec une moyenne de 25 min 47 s par match. Le chiffre demeure impressionnant, mais il est néanmoins en baisse pour la cinquième saison de suite, après avoir atteint un sommet de 29 min 25 s en 2013-2014. C'est que mine de rien, Suter aura 34 ans en janvier, et disputera ce soir son 1021e match dans la LNH.

L'entraîneur-chef du Wild, Bruce Boudreau, aimerait bien ménager parfois son étalon. Suter n'a toujours pas excédé les 30 minutes dans un match cette saison.

Mais ça va couci-couça pour sa troupe, défaite dans cinq des six derniers matchs, et sept des dix derniers. Le Wild vient de conclure un voyage dans l'Ouest canadien et Suter y a dépassé les 27 minutes dans deux des trois rencontres.

« Il en veut plus. On doit faire plusieurs choses pour le garder à 25 minutes. Il souhaiterait jouer une présence sur deux. [...] Si on voulait qu'il joue 40 minutes, il le ferait », a expliqué Boudreau.

À l'été 2012, le Wild avait conclu des ententes identiques de 13 ans et 98 millions de dollars avec Suter et avec Zach Parise. Si Parise a été constamment ralenti par les blessures, on peut dire sans se tromper que le Wild en a pour son argent avec Suter !