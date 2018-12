Bobby Ryan absent pour une période indéterminée

Victime d'une commotion cérébrale, Ryan sera absent pour une période indéterminée.

Duchene a quitté à cause d'une blessure au bas du corps jeudi, dans un match perdu 5-2 devant le Canadien de Montréal. Il a été inscrit à la liste des blessés le lendemain, et ne reviendra pas au jeu avant plusieurs semaines.

Ryan a fourni six buts et 18 points en 29 matchs. Duchene a disputé le même nombre de rencontres, obtenant 12 filets et 34 points.