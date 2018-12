Les Devils battent les Kings 6-3 à Los Angeles

Kyle Palmieri a brisé l'égalité à mi-chemin en deuxième période en marquant son deuxième but de la rencontre et les Devils du New Jersey ont filé vers une victoire de 6-3, jeudi, face aux Kings de Los Angeles.

Travis Zajac et Will Butcher ont amassé chacun un but et une aide, tandis que Nico Hischier et Blake Coleman, dans un filet désert, ont aussi fait bouger les cordages pour les Devils, qui ont mis fin à une série de six défaites (0-3-3). Keith Kinkaid a effectué 29 arrêts.

Adrian Kempe, Kyle Clifford et Brendan Leipsic ont généré l'offensive des Kings, qui ont perdu quatre de leurs cinq derniers matchs. Jonathan Quick a cédé cinq fois contre 34 lancers.

Drew Doughty a récolté une aide sur le but de Kempe, sa 14e de la saison et 334e en carrière. Il a devancé Rob Blake (333) au premier rang dans l'histoire des Kings pour les aides par un défenseur. Blake est présentement directeur général et vice-président des Kings.