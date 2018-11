Canadien: de l'aide en défense?

Car ce qui était une force chez ce club ne l'est plus. Avant les matchs d'hier, le Canadien arrivait au 27 e rang de la Ligue nationale au tableau des buts accordés, avec un total de 81. Ce n'est certes pas ce que Claude Julien avait en tête au moment d'amorcer la saison, ses équipes ayant l'habitude de limiter les chances de compter de qualité de la part des adversaires. Mais dans l'immédiat, c'est la dure réalité.

Qui jouera avec Weber?

On peut à tout le moins se demander si le Canadien possède dans son organisation un défenseur gaucher capable de complémenter Weber, qui devra fort probablement passer par une période d'adaptation afin de se débarrasser de la rouille et de redevenir le joueur qu'il veut être. Marc Bergevin avait laissé entendre la saison dernière que l'élu pour aller avec Weber allait être David Schlemko, mais le jeu pour le moins erratique du natif d'Edmonton cette saison laisse plutôt croire que le DG devra penser à un plan B, et assez vite merci. À l'interne, les autres options ne sont sans doute pas de nature à calmer les inquiétudes les plus irritantes, et cela explique sans doute pourquoi le DG fait tant parler de lui en coulisses. Après tout, on peut présumer qu'il voit la même chose que nous.

La bonne nouvelle, c'est que la direction du Canadien aura un peu de temps pour penser à tout ça et tenter de trouver des solutions. Après le match de demain soir contre les Hurricanes, le club montréalais ne sera pas actif avant samedi soir, jour du match suivant prévu au calendrier, face aux Rangers de New York au Centre Bell.

Cette légère pause sera salutaire puisqu'ensuite, le Canadien va s'embarquer dans une intense série de 12 matchs en 23 jours avant la pause de Noël, dont sept matchs qui seront présentés sur des patinoires étrangères.

En attendant, le retour imminent de Shea Weber va aider, mais il ne faudrait pas se surprendre que d'autres changements surviennent parmi ce groupe qui déçoit. Cette défense devait être une force chez le Canadien, rappelons-le. Non pas une source de constantes inquiétudes comme on le constate depuis octobre.