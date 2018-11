L'ex-arbitre Mick McGeough meurt à 62 ans

La ligue a indiqué par voie de communiqué samedi que McGeough avait rendu l'âme vendredi soir, à Regina.

McGeough a arbitré 1083 matchs de saison régulière et 63 duels éliminatoires entre 1987 et 2008.

Une page a été mise sur pied sur le site internet Go Fund Me afin d'appuyer la famille McGeough, qui est originaire de Regina, après qu'il eut été victime d'un infarctus dimanche dernier.

On peut y lire que McGeough a rencontré un neurochirurgien à Saskatoon plus tôt cette semaine, mais que celui-ci avait déterminé que des caillots de sang s'étaient logés dans son cerveau, entraînant des dommages irréversibles. En conséquence, on l'a débranché des appareils respiratoires qui le gardaient en vie.

La page Go Fund Me a amassé plus de 12 000 $ en date de samedi matin. L'objectif initial était de 10 000 $.

McGeough, l'un des derniers arbitres à avoir supervisé une rencontre de la LNH sans casque protecteur, était l'un des arbitres les plus connus de la LNH pendant les années 90 et au début des années 2000.