Jack Eichel joue les héros pour les Sabres

Jack Eichel a trompé la vigilance de Casey DeSmith dès la 45 e seconde de la prolongation et les Sabres de Buffalo sont venus de l'arrière pour vaincre les Penguins de Pittsburgh 5-4, lundi soir.

WILL GRAVES Associated Press Pittsburgh

Les Sabres ont gagné un sixième match de suite après avoir effacé un retard de trois buts. Casey Mittelstadt a ramené les deux équipes à la case départ alors qu'il restait un peu plus de neuf minutes à jouer en temps réglementaire.

Tage Thompson, Zach Bogosian et Casey Nelson ont aussi enfilé l'aiguille pour les Sabres, qui n'ont pas connu une aussi longue séquence de victoires depuis 2009-10. Carter Hutton a résisté aux attaques des Penguins et il a conclu la rencontre avec 36 arrêts.

Tanner Pearson a récolté un but et une aide pour obtenir ses premiers points avec les Penguins depuis qu'il a été acquis des Kings de Los Angeles. Phil Kessel, Jake Guentzel et Derick Brassard ont aussi marqué.

DeSmith a effectué 35 arrêts, mais il a passé les 30 dernières minutes de l'affrontement à être testé par les Sabres. Les Penguins n'ont signé qu'une seule victoire à leurs 10 dernières sorties.