Jim Montgomery de retour à la maison

Guy Carbonneau, alors capitaine du CH, avait fait un doigt d'honneur à un photographe sur un terrain de golf dans les jours qui avaient suivi l'élimination du club, en 1994.

Montgomery venait de connaître une première saison professionnelle intéressante dans l'organisation des Blues de St. Louis, après une glorieuse carrière à l'Université du Maine.

À l'aube du camp d'entraînement cette année-là, Carbonneau, 34 ans, a été échangé pour ce jeune homme de 25 ans. En apprenant la nouvelle, Montgomery a été saisi, comme l'ont été les partisans du CH.

«Quand on me l'a annoncé, je me suis d'abord demandé qui d'autre passait au Canadien dans cet échange», a-t-il raconté hier lors de son point de presse, après l'entraînement des Stars de Dallas au Centre Bell, à la veille de leur match contre le Canadien.

Rêve de jeunesse

Malgré la pression qui l'accablait, Montgomery s'était présenté fébrile au camp d'entraînement du Canadien en septembre 1994. Il vivait un rêve de jeunesse.

Il avait grandi à Rosemont, joué dans les rangs collégiaux avec le cégep de Saint-Laurent avant un long exil aux États-Unis pour y poursuivre sa carrière. Il avait eu pour idoles Guy Lafleur, Steve Shutt, Larry Robinson, Jacques Lemaire, Ken Dryden et... Carbonneau.

«Je vais toujours me rappeler quand je suis entré dans le vestiaire du Canadien. C'était incroyable. Je me souviens aussi de Patrick Roy. Le joueur le plus compétitif qu'il m'ait été donné de côtoyer.»

Son expérience à Montréal a duré cinq matchs. Après avoir passé l'essentiel de la première moitié de saison dans les gradins, il a été soumis au ballottage et réclamé par les Flyers de Philadelphie en février 1995. « Ça n'était juste pas le bon contexte », dit-il.

Montgomery a surtout joué dans les rangs mineurs par la suite, dont un hiver en Allemagne et un autre en Russie. Il a eu nettement plus de succès comme entraîneur. Il a remporté deux championnats dans l'USHL avec Dubuque, où il a dirigé entre autres Johnny Gaudreau, Mike Matheson et Zemgus Girgensons.

Montgomery a connu la consécration à l'Université de Denver, où il a remporté le championnat de la NCAA en 2017 avec ses principaux leaders Will Butcher, Henrik Borgstrom et Troy Terry.

En mai, les Stars lui ont offert le poste d'entraîneur-chef après le départ de Ken Hitchcock. Il est l'un des deux entraîneurs québécois de la LNH avec Guy Boucher (Claude Julien est franco-ontarien).

Attentes élevées

Montgomery a répondu en français à la deuxième question pourtant adressée en anglais, lors de son point de presse. Notre homme n'a cependant pas voulu s'épancher hier midi sur l'émotion suscitée par sa visite à Montréal à la tête d'une équipe de la LNH.

La vilaine défaite de la veille à Detroit l'a rendu de mauvais poil. La léthargie de six matchs sans but de ses deux vedettes, Tyler Seguin et Jamie Benn, le tracasse aussi sans doute.

Mais Montgomery, 49 ans, vivra probablement une émotion particulière lors des hymnes nationaux ce soir.

«Je n'y ai pas trop pensé, a-t-il dit. Je suis plutôt préoccupé par notre match de la veille. Les Stars passent en premier. Je cherche à voir comment on peut s'améliorer. Mais je suis heureux d'être ici. C'est bien de venir voir la famille. J'irai souper ce soir avec ma mère, mes soeurs et mes nièces.»

Les jeunes entraîneurs n'ont pas mille chances de s'établir solidement dans la LNH. Montgomery aurait sans doute souhaité un meilleur départ avec une équipe bien nantie en matière de talent, même si on note une amélioration chez les Stars cette saison en termes de vitesse d'exécution.

Une fiche de 5-5 n'est pas dramatique pour un lot d'équipes, mais les attentes sont élevées à Dallas avec leurs vedettes Seguin, Benn, Alexander Radulov, John Klingberg et compagnie.

Les Stars se sont entraînés avec rigueur, hier midi, à la veille du match contre le Canadien. Deux exercices ont même été consacrés aux batailles pour la possession de la rondelle.

«Si on avait pratiqué comme ça samedi, on aurait eu de meilleurs résultats à Detroit, a déploré Montgomery. On vient d'avoir un bon entraînement, mais nous ne sommes pas constants encore. Parfois on pratique bien, parfois non. Ça explique sans doute pourquoi nous n'avons pas gagné deux matchs de suite cette année.»

La plupart des leaders de l'équipe, du moins Benn, Jason Spezza et Marc Methot, connaissent l'importance du match pour leur nouvel entraîneur. «J'ai entendu dire qu'il venait de Montréal, il va amener beaucoup d'énergie demain, il va falloir gagner pour lui», a dit Methot, de retour au jeu ce soir.

Montgomery a paru surpris de l'apprendre. «Je ne savais pas qu'ils étaient au courant que je venais de Montréal. Ça demeure un match plus important pour les Stars, et aussi pour Jason Spezza, qui dispute son 1000e match dans la Ligue nationale, que pour moi.»

Montgomery devrait néanmoins avoir des papillons dans l'estomac lors des hymnes nationaux.

