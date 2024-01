Tiger Woods ne sera plus commandité par Nike après 27 ans, mettant un terme à l’entente commerciale entre le géant des articles de sport et l’un des plus grands golfeurs de l’histoire et remettant en question l’avenir des deux parties dans ce sport.

Doug Ferguson Associated Press

Woods a remercié dans un message publié sur ses réseaux sociaux le cofondateur de Nike, Phil Knight, pour « sa passion et sa vision » qui a permis à Nike de développer sa marque Nike Golf en partenariat avec Woods.

« Au cours des 27 dernières années, j’ai été chanceux de pouvoir développer un partenariat avec l’une des plus grandes marques de sport au monde, a écrit Woods. Depuis ce temps, j’ai vécu tellement de beaux moments et j’en conserve des souvenirs merveilleux. Si je commençais à les énumérer, alors ça ne finirait plus. »

Mark Steinberg, son agent chez Excel Sports, a confirmé la fin de l’entente commerciale qui avait commencé en 1996, au moment où Woods devenait un golfeur professionnel. Après huit mois sur le circuit de la PGA, il avait déjà remporté quatre titres et fracassé de nombreux records en triomphant sur les allées de l’Augusta National, dans le cadre du Tournoi des Maîtres.

« Il était temps qu’un nouveau chapitre s’ouvre, a dit Steinberg à l’Associated Press. Un parcours formidable. Un partenariat incroyable. »

Nike a aussi publié un message sur les réseaux sociaux, déclarant : « Ça a été toute une ronde, Tiger » pour accompagner une photo.

« Tiger, tu as bousculé la compétition, les stéréotypes, les conventions, la vieille façon de voir les choses, pouvait-on lire dans le message de Nike. Tu as bousculé toute l’institution du golf. Tu nous as mis au défi. Et surtout, tu t’es mis au défi. Et pour ce défi, nous sommes reconnaissants. »

Woods avait ratifié un contrat de cinq ans d’une valeur de 40 millions US en faisant le saut chez les professionnels. Ce montant avait ébranlé tous les fabricants d’articles de sport à l’époque sauf Nike, et son père.

« Du petit change », a déjà dit son défunt père Earl Woods, et il avait raison. Woods a renouvelé son entente qui aurait atteint 100 millions en 2001. Son pacte de huit ans ratifié en 2006 lui aurait rapporté 160 millions, et son plus récent, signé en 2013, lui aurait permis d’empocher 200 millions.

Woods, l’un des athlètes les plus connus au monde, est devenu le visage de Nike Golf et possède sa propre marque, TW.