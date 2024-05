Le meilleur golfeur au monde est une femme. Constat surprenant pour certains, encourageant pour d’autres. Nelly Korda domine cette saison sur le circuit de la LPGA comme peu de golfeuses l’ont fait avant elle. Portait d’une athlète au potentiel illimité.

Sa saison historique

Nelly Korda vient de triompher pour la sixième fois à ses sept derniers tournois, à l’Omnium Mizuho des Amériques. L’Américaine est imbattable. Elle est un peu la Max Verstappen ou la Mikaela Shiffrin du golf féminin. Entre le 25 janvier et le 21 avril dernier, elle a gagné les cinq tournois auxquels elle a participé. Seulement deux joueuses avaient réussi pareille séquence avant elle : Nancy Lopez (1978) et Annika Sorenstam (2004, 2005). Le record absolu de victoires en une seule saison est de 13, réalisé par Mickey Wright en 1963. Et personne n’a déjà menacé son record aussi sérieusement que Korda.

Son histoire

PHOTO SCOTT AUDETTE, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS Nelly et Petr Korda

Si le nom Korda vous dit quelque chose, c’est parce que Nelly n’est pas la première athlète à porter ce nom et à connaître du succès. Son père, Petr, est un ancien joueur de tennis ayant atteint le deuxième rang mondial, notamment grâce à une victoire aux Internationaux d’Australie en 1998. Sa mère, Regina Rajchrtova, elle aussi ancienne joueuse de tennis, a atteint la 26e place mondiale en 1991. Sa sœur aînée, Jessica, évolue sur le circuit de la LPGA. Elle a remporté six titres. Puis, son frère cadet, Sebastian, a suivi les traces de ses parents : il est classé au 28e rang du classement de l’ATP. Nelly a entamé sa carrière en 2017 et compte 14 titres, dont deux majeurs, en plus d’une médaille d’or olympique.

Sa notoriété

PHOTO THOMAS SHEA, USA TODAY SPORTS Nelly Korda en action au Championnat Chevron, en avril dernier

Le rayonnement, la notoriété et la popularité de la Floridienne prennent énormément d’ampleur. En mai 2022, elle a fait la une du magazine GOLF. En 2023, elle est devenue l’un des visages principaux du fabricant TaylorMade. On la voit apparaître dans différentes campagnes promotionnelles aux côtés de Tiger Woods et de Rory McIlroy. Depuis un an, sa célébrité transcende les frontières du golf. Elle compte presque 1 million d’abonnés sur Instagram, elle a été nommée dans la liste des 30 personnalités les plus influentes de moins de 30 ans du magazine Forbes et elle a été parmi les neuf athlètes invités au dernier Met Gala, en compagnie de Lewis Hamilton et de Serena Williams, entre autres.

Sa technique

PHOTO SETH WENIG, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS Nelly Korda possède un élan aussi fluide que technique.

Au-delà de ses résultats époustouflants, Korda fait aussi parler d’elle grâce à son élan. Si les tournois du circuit LPGA sont plus difficiles à suivre, les réseaux sociaux regorgent de montages sur lesquels figure Korda en train de s’exercer. Son élan, aussi fluide que technique, fait l’envie de bien des golfeurs. Auparavant, Ernie Els et Fred Couples étaient les références en la matière. Aujourd’hui, le modèle à calquer est Korda. Son élan, qui préconise la patience, un contact franc et un tempo bien maîtrisé, devrait être enseigné dans les écoles de golf. Tellement détendue, la frappe de balle de l’Américaine est d’une pureté et d’une efficacité absolues. Dans son cas, l’idée n’est pas de frapper le plus loin possible, mais de trouver l’allée.

Sa mentalité

PHOTO SETH WENIG, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS Nelly Korda se démarque sur le jeu court.

Même si son élan avec un bois 1 en main en fait saliver plusieurs, ce n’est pas dans cette phase du jeu qu’elle excelle le plus. Elle arrive seulement au 25e rang du circuit en termes de distance moyenne (264,38 verges) et 71e en précision (74,2 % des allées atteintes). Korda se démarque davantage sur le jeu court. Son efficacité avec ses fers et son fer droit est incomparable. Elle domine dans la colonne des verts en régulation (76 %) et de la moyenne des coups roulés (1,74). Elle se démarque aussi par sa capacité à ne jamais se laisser déstabiliser. Peu de golfeuses sont aussi habiles pour négocier avec la pression. Jamais lors de ses six victoires cette saison elle n’a gagné par plus de deux coups.

Son gagne-pain

PHOTO ERIC GAY, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS Nelly Korda célèbre à sa façon sa victoire au Championnat Chevron.

Korda est dans une classe à part. Nul doute. Parmi toutes les golfeuses au monde, elle est la meilleure d’entre toutes. Toutefois, son succès ne lui rapporte pas les dividendes auxquels ont droit ses semblables sur le circuit masculin. Depuis le début de la saison 2024, Scottie Scheffler a amassé 19,2 millions de dollars en vertu de ses quatre victoires. Au deuxième rang figure Xander Schauffele, gagnant d’une seule épreuve, avec des recettes de 11 millions. Pour sa part, Korda, gagnante de six tournois, dont un majeur, n’a touché que 2,9 millions. Et elle est numéro un mondiale. Avec ses bourses, elle arriverait au 23e rang du classement du PGA Tour, entre Akshay Bhatia et Jake Knapp, qui ont cumulé ensemble seulement cinq résultats dans le top 10.