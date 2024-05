PHOTO LOUISVILLE DEPARTMENT OF CORRECTIONS, FOURNIE PAR AGENCE FRANCE-PRESSE

(Louisville) Le policier du Kentucky qui a arrêté Scottie Scheffler tout juste à l’extérieur du club de golf Valhalla, qui accueillait alors le Championnat de la PGA, a été « réprimandé » pour avoir omis d’activer sa caméra corporelle lorsqu’il a approché le véhicule du golfeur étoile — un incident qui aurait mené à la chute du policier, selon les propos des autorités policières tenus jeudi.

Associated Press

Les autorités de Louisville ont indiqué en conférence de presse qu’elles n’ont aucune image vidéo de l’incident qui s’est produit vendredi matin entre Scheffler et le détective Bryan Gillis devant le club de golf où se déroulait un tournoi majeur.

Le golfeur a été arrêté et accusé d’avoir blessé Gillis et d’avoir désobéi à ses directives. Scheffler a rétorqué qu’il n’a « jamais voulu désobéir aux directives », et prétend que l’incident est attribuable à un problème de communication.

« Le détective Gillis aurait dû activer sa caméra corporelle, mais il ne l’a pas fait, a évoqué la cheffe du service de police de Louisville Jacquelyn Gwinn-Villaroel. Cette omission est un accroc aux règlements du LMPD relatifs à l’uniforme et à l’équipement. »

PHOTO TIMOTHY D. EASLEY, ASSOCIATED PRESS Jacquelyn Gwinn-Villaroel

Gwinn-Villaroel n’a pas voulu élaborer sur les « réprimandes » envers Gillis pour avoir enfreint les règlements du service de police.

Quelques heures après l’incident, et une brève incarcération, Scheffler est retourné au terrain de golf pour son départ prévu à 10 h 08. Il a terminé le tournoi à égalité en huitième place, et a empoché une cagnotte d’environ 520 000 $ US.

L’Américain doit retourner à Louisville le 3 juin afin de comparaître pour répondre à quatre chefs d’accusation, dont une voie de fait contre un policier.