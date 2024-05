Tant de choses ont changé pour Brooke Henderson depuis sa dernière participation à l’Omnium féminin des États-Unis au Lancaster Country Club.

John Chidley-Hill La Presse Canadienne

En 2015, Henderson participait aux qualifications du lundi et obtenait des exemptions de commanditaire pour les tournois de la LPGA.

Alors âgée de seulement 17 ans, elle s’est qualifiée pour l’Omnium féminin des États-Unis en vertu de son score à l’évènement de l’année précédente (elle y était via une épreuve de qualification, comme golfeuse amateure).

Malgré ce parcours ardu, Henderson a terminé cinquième et est devenue professionnelle le mois suivant, après avoir remporté son tout premier titre (la Classique de Portland).

« Ç’a été une semaine incroyable pour moi de terminer parmi les cinq premières, a dit Henderson. J’essayais juste d’obtenir ma carte de joueuse régulière. J’ai très bien joué ce week-end-là, j’ai grimpé beaucoup au tableau. »

Henderson, de Smiths Falls, en Ontario, a accumulé 12 autres victoires depuis ce temps.

Cette cinquième place reste son meilleur résultat à l’Omnium féminin des États-Unis, bien qu’elle ait savouré la victoire lors de deux tournois majeurs.

« Tout est juste un peu plus difficile, a dit Henderson à propos du défi que représente ce tournoi. Le parcours est un peu plus long. L’herbe longue est un peu plus coriace. Les verts sont plus rapides, plus inclinés. Vous devez avoir une stratégie. Mais quand ça ne fonctionne pas, alors il faut vraiment se retrousser les manches. »

Henderson a récolté un top 10 en cinq occasions sur 10 jusqu’à présent cette année.

L’Américaine Nelly Korda mène de loin au classement avec six victoires et un autre top 10, en huit tournois.

Maude-Aimée Leblanc est la seule autre Canadienne en lice, au deuxième tournoi majeur de la saison.

La Sherbrookoise a obtenu sa place en se qualifiant dans un tournoi au New Jersey, au milieu du mois.