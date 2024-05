PHOTO LOUISVILLE DEPARTMENT OF CORRECTIONS

(Louisville) Le champion du Tournoi des Maîtres Scottie Scheffler a été arrêté vendredi matin alors qu’il se rendait au site du Championnat de golf de la PGA. Des images étonnantes le montrent menotté alors qu’il était emmené en prison pour ne pas avoir suivi les directives de la police dans le cadre d’une enquête sur un accident mortel impliquant un piéton.

Doug Ferguson Associated Press

En l’espace de quatre heures, Scheffler a été arrêté vêtu d’un short de sport et d’un t-shirt, a dû revêtir une chemise de prison orange pour sa photo d’identité, est revenu au Club de golf Valhalla en tenue de golf et a effectué le premier coup de départ de sa deuxième ronde à 10 h 08.

« Ce matin, je suivais les instructions des officiers de police », a-t-il déclaré dans un communiqué publié alors qu’il s’échauffait sur le champ d’exercice. « La situation était très chaotique, ce qui est compréhensible compte tenu de l’accident tragique qui s’était produit plus tôt, et il y a eu un gros malentendu sur ce que je pensais qu’on me demandait de faire.

PHOTO MATT YORK, ASSOCIATED PRESS Scottie Scheffler (au centre) à son arrivée au Club de golf Valhalla

« Je n’ai jamais eu l’intention d’ignorer les instructions, a-t-il ajouté. J’espère mettre cela de côté et me concentrer sur le golf aujourd’hui. Bien sûr, tous les participants au tournoi expriment leurs plus sincères condoléances à la famille de l’homme qui est décédé dans l’accident de ce matin. Cela remet vraiment tout en perspective. »

Son avocat, Steve Romines, à Louisville, a également parlé d’un malentendu et a déclaré à l’Associated Press : « Nous plaiderons l’affaire au fur et à mesure. »

La circulation a été bloquée sur près d’un kilomètre dans les deux sens sur la seule route qui mène à Valhalla, dans l’obscurité matinale et sous une pluie fine, et des dizaines de véhicules de police faisaient clignoter leurs gyrophares rouges et bleus près de l’entrée.

Selon les autorités policières, un piéton a été heurté par un autobus alors qu’il traversait la route sur une voie réservée à la circulation des tournois, et a été déclaré mort sur les lieux vers 5 h 09.

Jeff Darlington, journaliste au réseau ESPN, a déclaré que Scheffler, le numéro 1 mondial, a dépassé un officier de police un peu après 6 h dans son VUS avec des marques sur la porte indiquant qu’il s’agissait d’un véhicule du Championnat de la PGA.

Le policier lui a crié de s’arrêter et s’est agrippé à la voiture jusqu’à ce que Scheffler s’arrête une dizaine de mètres plus loin.

Scheffler a été arrêté à 7 h 28, soit environ deux heures et demie avant le début de sa deuxième ronde. La police a indiqué qu’il avait été arrêté pour agression au second degré d’un officier de police, méfait criminel au troisième degré, conduite imprudente et non-respect des feux de signalisation d’un officier dirigeant la circulation.

« L’essentiel, c’est qu’il a agi exactement comme on le lui avait demandé, à bord d’un véhicule identifié et muni d’une accréditation, a déclaré Romines. Il n’a rien fait de mal intentionnellement. »

Le porte-parole de la police métropolitaine de Louisville, Dwight Mitchell, n’a pas immédiatement répondu à un appel demandant des commentaires et des informations.

Darlington a assisté à la scène. Il a raconté qu’un policier a sorti Scheffler de la voiture, l’a poussé contre la voiture et lui a immédiatement passé les menottes.

« Scheffler a ensuite été escorté vers la voiture de police, placé à l’arrière, menotté, très étonné de ce qui se passait. Il m’a regardé alors qu’il était menotté et m’a dit : “S’il vous plaît, aidez-moi”, a relaté Darlington. Il est clair qu’il ne savait pas ce qui se passait. Les choses se sont passées très vite, très rapidement, de manière très agressive. »

Mitchell a indiqué à la station de radio WHAS de Louisville que la victime de l’accident piétonnier traversait Shelbyville Road vers 5 h et que l’autobus ne l’avait pas vu. Mitchell a ajouté que l’homme avait été déclaré mort sur les lieux.

Les responsables du Championnat de PGA ont affiché un avis indiquant que le jeu serait retardé en raison de l’accident. La deuxième ronde devait commencer 1 heure et 20 minutes plus tard que les heures de départ prévues, ce qui signifie que Scheffler ne devait pas commencer avant un peu plus de 10 h.

Scheffler a été libéré par la police et a regagné le parcours à 9 h 12. Il s’est rendu au terrain d’entraînement vers 9 h 30 et a été accueilli par des fans – l’un d’entre eux a crié « free Scottie ! » (libérez Scottie !).