(San Antonio) Patrick Rodgers a fait un pas vers une première victoire à la et une première participation au Tournoi des maîtres, vendredi, jouant 67 pour prendre une avance de trois coups en tête à l’Omnium du Texas.

Associated Press

La deuxième ronde n’a pu être complétée qu’à moitié, résultat d’une météo défavorable.

Rodgers affiche 133, moins 11. Il a joué 67 en deuxième ronde, grâce notamment à quatre oiselets à ses cinq derniers trous.

« J’ai toujours rêvé de savourer une victoire, a dit Rodgers, qui prend part à un 235e tournoi à la PGA. C’est excitant. La fin de semaine devrait être très intéressante. »

PHOTO RODOLFO GONZALEZ, ASSOCIATED PRESS Le Canadien Corey Conners a réussi huit coups sous la normale, ce qui lui a permis de se hisser en tête du classement de l’Omnium Valero Texas aux termes d’une première ronde.

En deuxième place à 136 se trouve le Canadien Corey Conners (72), qui a remporté le tournoi en 2019.

Michael Thompson est troisième à 137, à la suite d’un 68.

Les délais de jeudi à cause du brouillard ont rendu impossible que les golfeurs ayant un départ vendredi après-midi puissent compléter leur deuxième ronde.

Rodgers a signé des oiselets avec des roulés de moins de 10 pieds lors des 16e et 17e trous.

Âgé de 30 ans, Rodgers a brillé avec Stanford dans la NCAA.

Il n’a pas remporté de tournoi de la PGA depuis qu’il y a fait ses débuts, en 2015.

Conners a eu besoin de trois roulés à partir de quatre pieds sur le 16e, une normale trois. Il a dû inscrire un double boguey. Au trou suivant, un mauvais coup de départ a mené à un boguey.

« Je peine un peu à me l’expliquer, a dit Conners. C’est désolant et j’aimerais pouvoir me reprendre, mais les choses sont ainsi. »

Conners n’a pas gagné de tournoi depuis quatre ans.

Il est toutefois déjà assuré d’une place à Augusta la semaine prochaine.

Le Canadien Nick Taylor est à égalité au sixième rang, à six coups du meneur. Il n’a pas pu disputer sa deuxième ronde.