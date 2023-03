PHOTO ERIC GAY, ASSOCIATED PRESS

(Austin) Les dernières heures du Championnat par trou WGC-Dell Technologies ont mal tourné pour tout le monde, sauf Sam Burns.

Doug Ferguson Associated Press

Burns a fait fureur en finale avec huit oiselets sur ses 10 derniers trous et suffisamment d’aide de Cameron Young pour une victoire en 6 et 5. C’était la deuxième plus grande marge dans un match de 18 trous de ce tournoi.

Burns a gagné pour la cinquième fois à la PGA. Young, qui a signé des oiselets cruciaux pour éliminer Rory McIlroy en demi-finale, a dû se contenter de la deuxième place pour la sixième fois au cours des 18 derniers mois.

« Quelle semaine, a déclaré Burns. Je suis vraiment fatigué. »

Burns s’est qualifié pour le match de championnat quand le champion en titre Scottie Scheffler a raté un roulé de quatre pieds alors qu’il pouvait inscrire un oiselet au 20e trou de leur demi-finale.

PHOTO ERIC GAY, ASSOCIATED PRESS Cameron Young

Avec cette chance supplémentaire, Burns a fait un oiselet depuis une fosse de sable avec un roulé de 15 pieds, pour avancer au tableau.

Young avait rapidement pris les devants. Burns a pris les commandes avec un oiselet au sixième mais au trou suivant, Young a raté un roulé de six pieds. C’était son premier boguey depuis le septième trou jeudi.

« Il est facile de penser que vous êtes si proche, a déclaré Young. Il y a un gars qui se tient entre toi et remporter le tournoi. Et ce gars-là, c’est Sam Burns qui joue vraiment bien. »

Le point culminant a été sa victoire en demi-finale contre McIlroy, qui semblait intouchable pendant une grande partie de la semaine. McIlroy avait deux coups d’avance avec trois trous à jouer lorsque Young a remporté le 16e avec un oiselet.

Scheffler essayait de rejoindre Tiger Woods en tant que seul vainqueur consécutif, et il avait une avance de deux coups sur Burns sur 10 trous.

Scheffler a dû frapper un oiselet sur le vert du 18e pour un birdie pour forcer la prolongation. Il avait match gagné au deuxième trou supplémentaire au n°13 – sauf qu’il a raté son coup roulé – et Burns a fini par prendre les devants.

Burns dans le match de championnat était quasiment invincible.

McIlroy et Scheffler se sont retrouvés dans le match de consolation, que McIlroy a remporté 2 et 1.

Burns, qui a réussi 40 oiselets dans la semaine, est passé au 10e rang mondial et a récolté 3,5 m $ de la bourse de 20 m $.