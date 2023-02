Tournoi des Champions de la PGA

Collin Morikawa domine la concurrence à Kapalua

(Kapalua) L’américain Collin Morikawa imprime une domination de plus en plus franche au Tournoi des champions, premier rendez-vous du circuit nord-américain PGA de ce début d’année, samedi, avec désormais six coups d’avance sur trois rivaux, à Kapalua sur l’île de Maui à Hawaii.