(Kapalua) L’américain Collin Morikawa imprime une domination de plus en plus franche au Tournoi des champions, premier rendez-vous du circuit nord-américain PGA de ce début d’année, samedi, avec désormais six coups d’avance sur trois rivaux, à Kapalua sur l’île de Maui à Hawaii.

Fort d’un eagle réussi au no 5 et d’une finale en trombe avec quatre de ses six birdies aux cinq derniers trous, le 11e joueur mondial a rendu une carte de 65 (-8) pour totaliser -24, après trois tours.

« C’était encore assez simple aujourd’hui », s’est félicité Morikawa. « Au cours des trois derniers jours, la balle est globalement allée là où je visais ».

Autant dire que le double vainqueur en Grand Chelem (Championnat de la PGA en 2020 et Omnium britannique en 2021) impose un rythme très difficile à suivre pour ses concurrents, qui n’ont au demeurant pas démérité, à l’image du no 2 mondial Scottie Scheffler, lui aussi auteur d’un eagle sur le cinquième trou et de trois birdies.

À défaut peut-être de s’imposer, l’Américain peut déloger le numéro un mondial Rory McIlroy, s’il finit dans le top 3 de cette épreuve.

À ses côtés, la deuxième place est conjointement occupée par l’Anglais Matt Fitzpatrick, lauréat du dernier Omnium des États-Unis, et J. J. Spaun, le plus modestement classé du lot (88e).