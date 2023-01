PHOTO MATT YORK, ASSOCIATED PRESS

Rahm offre une autre bonne performance et prend la tête

(Kapalua) Jon Rahm commence à s’habituer aux scores bas sur le parcours du Plantation Course de Kapalua. Il ne peut qu’espérer que ce début mène à une fin plus heureuse lors de cette édition du tournoi des Champions de la PGA.

Associated Press

Un an après avoir conclu avec un score de 33 coups sous la normale et avoir quand même terminé deuxième, Rahm a fait trois oiselets sur ses quatre derniers trous pour remettre une carte de 64 (moins-9), jeudi. Il a pris la tête du classement en compagnie de Colin Morikawa et J. J. Spaun dans un début d’année idyllique.

Morikawa a commencé le neuf de retour avec six oiselets consécutifs, sa plus longue série d’oiselets sur le circuit de la PGA. Spaun, pour la première fois à Kapalua, a réalisé quatre oiselets consécutifs sur le neuf de retour.

L’Ontarien Mackenzie Hughes est à égalité en cinquième place après une première ronde de 66, soit sept coups sous la normale. Ses compatriotes Corey Conners et Adam Svensson ont respectivement joué 68 et 71.

Cameron Smith a gagné l’an dernier avec une marque de moins-34, un record sur le circuit de la PGA, lors d’une semaine où il n’y avait pratiquement pas de vent.

Ça a été le cas jeudi sur un parcours ferme et joué encore plus court en raison de pentes sévères qui peuvent faire rouler les coups beaucoup plus longtemps sur le sol qu’ils ne volent dans les airs.