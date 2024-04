(Detroit) Les Bears de Chicago ont sélectionné le quart Caleb Williams avec le premier choix au total du repêchage de la NFL, jeudi soir, à Detroit.

La Presse Canadienne

On ne peut pas dire que le suspense nous a tenus sur le bout de notre chaise, alors que les Bears avaient les yeux rivés vers Williams depuis plusieurs semaines déjà.

Williams avait impressionné sa future équipe lors d’un souper avec plusieurs joueurs des Bears, le mois dernier. Il a montré qu’il y avait plus en lui qu’un style hollywoodien.

« C’était bien pour eux de revenir au bureau et de parler de qui je suis plutôt que ce que l’on voit sur moi chaque jour », a soutenu Williams, mercredi.

Le directeur général des Bears, Ryan Poles, était convaincu que Williams était le bon choix après avoir reçu une rétroaction positive des vétérans.

« Il a apparu comme un très bon coéquipier, une personne avec qui il est facile de parler et qui est humble, a dit Poles, plus tôt cette semaine. Il est concentré sur le football, il veut travailler, s’améliorer et gagner. C’est la priorité pour lui en plus d’avoir du succès. Nous nous demandions s’il allait s’insérer dans notre culture et ce que nous tentons d’accomplir. Tous les signes pointent dans cette direction. »

Les Commanders de Washington ont suivi en sélectionnant au deuxième échelon le quart Jayden Daniels. Les Patriots de la Nouvelle-Angleterre ont aussi choisi un quart au troisième rang, soit Drake Maye.

PHOTO JEFF ROBERSON, ASSOCIATED PRESS Jayden Daniels

Les Cardinals de l’Arizona ont brisé la tendance des quarts en jetant leur dévolu sur le receveur Marvin Harrison fils, au quatrième rang. Les Chargers de Los Angeles ont amorcé l’ère Jim Harbaugh en sélectionnant le bloqueur à gauche Joe Alt pour compléter le top-5.

Âgé de 22 ans, Williams vient de terminer sa troisième saison dans la NCAA, et sa deuxième avec les Trojans de l’Université Southern California. Il a complété 266 de ses 388 passes pour des gains aériens de 3333 verges, avec 30 passes de touché et cinq interceptions. Il a également obtenu 11 majeurs au sol en 2023.

Mesurant six pieds un pouce et pesant 214 livres, Williams a conclu sa carrière dans la NCAA avec 93 passes de touchés, contre 14 interceptions, et il a récolté 9782 verges aériennes. Il a aussi réussi 27 touchés par la course, avec des gains de 966 verges.

Williams a remporté le trophée Heisman et le titre de joueur universitaire de l’année en 2022, après que les Trojans eurent montré une fiche de 11-3. Ils se sont toutefois inclinés 46-45 aux mains du Green Wave de l’Université Tulane, au Cotton Bowl.

En 2023, les Trojans ont éprouvé un peu plus de difficultés, présentant un dossier de 8-5. Williams n’était pas sur le terrain lorsque son équipe a battu les Cardinals de l’Université Louisville au Holiday Bowl.

Williams est devenu le huitième quart à être sélectionné au premier rang du repêchage lors des 10 dernières années. Il succède à Brice Young, l’élu des Panthers de la Caroline en 2023.

Les Bears étaient d’ailleurs dans cette position en raison d’une importante transaction avec les Panthers, avant le dernier repêchage. Ils avaient échangé le premier choix au total à la formation de la Caroline du Nord en retour notamment du receveur D. J. Moore, d’une inversion de choix de premier tour en 2023 et d’un choix de première ronde en 2024.

Les Panthers ont terminé la dernière saison avec une fiche de 2-15, la pire de la NFL, permettant ainsi aux Bears de sélectionner au premier rang pour la première fois de l’équipe pendant l’ère du Super Bowl.

La formation de Chicago avait besoin d’un quart depuis qu’elle a échangé Justin Fields aux Steelers de Pittsburgh, le 16 mars dernier. Fields avait été le choix de première ronde des Bears en 2021, le 11e au total, mais il n’a gagné que 10 de ses 38 matchs avec l’équipe.

Les Bears ont conclu la dernière campagne avec un dossier de 7-10. Ils ont aussi sélectionné le receveur Rome Odunze, au neuvième rang.