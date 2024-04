(Southwest Ranches) L’ex-demi de coin des Dolphins de Miami et des Colts d’Indianapolis Vontae Davis a été retrouvé mort à son domicile du sud de la Floride, lundi.

Associated Press

La police ne soupçonne toutefois pas de crime dans cette affaire.

Les policiers de Davie, en banlieue de Fort Lauderdale, ont répondu à un appel au sujet d’une urgence médicale au domicile de Davis, lundi matin. L’homme de 35 ans était toutefois mort à l’arrivée des officiers. Aucune cause du décès n’a pour l’instant été divulguée. Les résultats de l’autopsie sont toujours à venir.

Par communiqué, les policiers ont indiqué que l’enquête est toujours en cours.

Davis a disputé 10 saisons dans la NFL après avoir été repêché 25e au total par les Dolphins en 2009. Après trois saisons à Miami et six autres à Indianapolis, il a signé un contrat avec les Bills de Buffalo en vue de la saison 2018. Il a cependant quitté l’équipe à la mi-temps du deuxième match, indiquant par communiqué qu’après plusieurs blessures et opérations, « la réalité l’avait frappé de plein fouet et qu’il ne devrait plus être sur le terrain ».

En 121 matchs, il a intercepté 22 passes, en retournant une pour un touché. Il a été sélectionné pour le Pro Bowl en 2014 et 2015, avec les Colts.