PHOTO TERRANCE WILLIAMS, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS

(Tampa) Cameron Sutton s’est rendu aux autorités, mettant un terme à une chasse à l’homme de plusieurs semaines qui avait été déclenchée à la suite de l’émission d’un mandat d’arrestation contre l’ex-demi défensif de la NFL en raison d’accusations de violence conjugale.

Associated Press

Le Bureau du shérif du comté de Hillsborough a annoncé que Sutton, qui est âgé de 29 ans, s’est présenté à un pénitencier de Tampa, en Floride, dimanche soir, près d’une semaine après que son avocat eut informé les autorités que l’ancien joueur étoile des Lions de Detroit et des Steelers de Pittsburgh allait se rendre.

« Après avoir échappé aux autorités pendant des semaines, cet homme a finalement pris la bonne décision de se rendre, a déclaré le shérif du comté de Hillsborough Chad Chronister. Il n’y a pas de place dans notre communauté pour la violence conjugale, et personne n’échappe à la loi ici dans le comté de Hillsborough. Mes pensées vont à la victime, alors qu’elle tente de se rétablir des gestes horribles posés par cet homme. »

Sutton était recherché pour violence conjugale après avoir étranglé sa victime, des gestes qui pourraient lui coûter jusqu’à cinq ans derrière les barreaux.

Le Bureau du shérif du comté a répondu à un appel pour une histoire de violence conjugale en cours impliquant Sutton et une femme vers 5 heures du matin, le 7 mars. Le Bureau du shérif a ensuite demandé l’aide du public pour retrouver Sutton, il y a près de deux semaines.

Peu après l’incident, le président des Lions Rod Wood a déclaré que Sutton se trouvait aux installations d’entraînement de l’équipe, en banlieue de Detroit.

« Nous avons appris l’existence du mandat d’arrestation contre lui en même temps que tout le monde, sur les réseaux sociaux, a déclaré Wood à la chaîne WJBK-TV Fox 2 lundi dernier. Nous avons été en mesure de discuter avec Cam parce qu’il était à l’intérieur de nos installations. Nous l’avons trouvé. Il était avec notre entraîneur responsable du conditionnement physique. Il s’est présenté à l’improviste pour s’entraîner. »

Les Lions ont libéré Sutton le 21 mars, à la suite de l’émission du mandat d’arrestation.

Les Lions ont accordé à Sutton un contrat de 33 millions US sur trois ans, il y a un peu plus d’un an.

La saison dernière, Sutton a établi un sommet en carrière avec 61 plaqués.

Il a également réussi une interception, sa neuvième au total.