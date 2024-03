(Pittsburgh) Les Steelers de Pittsburgh ont fait signer un contrat de deux ans au spécialiste des retours de botté Cordarrelle Patterson, mardi.

Will Graves Associated Press

Le contrat est d’une valeur totale de six millions US selon ce qu’une source a révélé à The Associated Press. La personne a parlé sous le couvert de l’anonymat parce que l’entente n’a toujours pas été confirmée.

Âgé de 33 ans, Patterson a passé les trois dernières saisons avec les Falcons d’Atlanta. Sélectionné quatre fois au sein de l’équipe tout étoile de la NFL, Patterson vient donner aux Steelers un vétéran pour les aider à s’ajuster aux nouveaux règlements concernant les bottés d’envoi.

Patterson a retourné neuf bottés d’envoi pour un touché lors de sa carrière de 11 ans dans la NFL, avec les Vikings du Minnesota, les Raiders d’Oakland, les Patriots de la Nouvelle-Angleterre, les Bears de Chicago et les Falcons. À trois reprises il a mené la NFL pour la moyenne de verges par retour et il a déjà réussi sept retours de botté de 100 verges ou plus.

Patterson a rempli plusieurs rôles pendant sa carrière. Il a joué comme receveur et comme retourneur de botté avec les Vikings, les Raiders et les Patriots. Il a été utilisé plus souvent dans le champ-arrière avec les Bears et les Falcons.

Patterson a amassé plus de 600 verges au sol en 2021 et 2022, mais il a vu son rôle avec les Falcons diminuer lors de la dernière saison, alors que le porteur recrue Bijan Robinson était dans la formation.

Pendant des années, les Steelers ont éprouvé des difficultés à trouver un joueur d’impact sur les retours de botté. Le plus long retour par la formation de Pittsburgh lors de la saison n’a été que de 37 verges.