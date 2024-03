Lors de notre dernier épisode, les Chiefs de Kansas City souriaient sous les confettis, Travis Kelce avait peut-être bu une bière ou deux, et Taylor Swift était partout. Que s’est-il passé depuis ? Voyons un peu…

Les Falcons pensent que Kirk Cousins est la réponse

PHOTO BRACE HEMMELGARN, ARCHIVES USA TODAY SPORTS Kirk Cousins

Ça nous est tous déjà arrivé : on arrive au Carrefour Laval avec la ferme intention de n’acheter qu’un smoothie aux fruits de la passion, et on finit par sortir de là avec une télé 4K de 5000 $. C’est un peu ce que les Falcons viennent de faire en allongeant 180 millions de dollars sur quatre ans afin de mettre la main sur Kirk Cousins. Le quart de 35 ans ne vaut sans doute pas cette montagne de fric, mais les Falcons, au bord du désespoir, n’avaient pas le choix. Le pire, c’est que le club d’Atlanta ne s’ajoute pas aux prétendants avec cette embauche, parce qu’il y a encore bien des trous dans cette formation. Cousins a conclu la dernière saison avec 2331 verges de gains, 18 passes de touché contre seulement 5 interceptions, mais sa réputation de gars qui ne gagne pas le gros match le précède. Reste à voir si, comme nous tous avec la télé 4K du Carrefour Laval, les Falcons vont finir par regretter cette décision.

Que font les Cowboys ? Absolument rien.

PHOTO PAUL SANCYA, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS Jerry Jones

La saison des Cowboys de Dallas s’est terminée comme toutes les autres depuis 1996 : dans un amer mélange de douleur et de déception. Après cette sortie beaucoup trop rapide face aux Packers de Green Bay, le propriétaire et directeur général et patron du Texas en entier, Jerry Jones, a clairement fait savoir que son club allait être all in en vue de la prochaine saison. Il s’agit d’une expression empruntée aux cartes qui signifie que les Cowboys vont jouer le tout pour le tout. Alors, la saison des joueurs autonomes s’est ouverte, et les Cowboys ont fait quoi, au juste ? Rien. Absolument rien. On va se le dire, ce n’est pas notre définition d’all in, mais bon, qu’est-ce qu’on y connaît ? Sans doute que Jones attend le moment propice pour dévoiler son plan secret qui va faire trembler le reste de la ligue. Les fans des Cowboys, eux, attendent seulement de pouvoir célébrer au moins une victoire en séries, peut-être même deux, si c’est possible.

Les Steelers ne veulent plus attendre

PHOTO REBECCA DROKE, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS Russell Wilson

Il y a des clubs qui peuvent se permettre de jouer la carte de la reconstruction souvent parce que leur public va quand même aux matchs avec le sourire en achetant sans broncher de la bière à 20 $. Et puis il y a des clubs comme les Steelers de Pittsburgh, qui ne peuvent pas trop s’attarder dans les méandres de la reconstruction parce que leur public a la patience d’un enfant de 4 ans dans une banque. Les Steelers ont donc décidé de bousculer un peu cet échéancier en embauchant un quart, Russell Wilson, qui a dit oui à un contrat d’un an à 1,2 million de dollars, un montant dérisoire dans cette ligue (avant ça, les Broncos lui avaient offert une somme garantie de 165 millions de dollars, donc Wilson n’a pas à surveiller les aubaines à son Jean Coutu le plus proche). L’idée, ici, c’est d’espérer que le quart de 35 ans retrouve un peu de sa magie d’antan en attendant de trouver la prochaine jeune perle avec un bras canon. Le pari n’est pas bien risqué : ou bien ça marche, et les Steelers peuvent espérer surprendre en séries, ou bien ça ne marche pas, et on passe à un autre appel dans un an.

Les Eagles veulent faire oublier leur affreuse fin de saison

PHOTO CHRIS SZAGOLA, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS Saquon Barkley

Après avoir amorcé la dernière saison avec une fiche de 10-1, les Eagles ont perdu 5 de leurs 6 derniers matchs. Il s’agit d’un spectaculaire effondrement qui n’est pas sans rappeler la chute du dirigeable allemand Hindenburg, un évènement qui avait ensuite inspiré son nom à Led Zeppelin, mais on s’égare. Au lieu d’attendre l’inspiration divine comme leurs rivaux à Dallas, les Eagles ont choisi de bouger au cours des derniers jours. Ainsi, Saquon Barkley, Bryce Huff et C.J. Gardner-Johnson ont tous été embauchés. Du lot, c’est sans doute l’acquisition du porteur de ballon Barkley qui est la plus intrigante. Ce joueur de 27 ans a largement déçu chez les Giants. Mais qui n’a pas déçu chez les Giants, hormis peut-être Tommy DeVito, qui a profité de ses 15 minutes de gloire pour aller faire de la pizza dans une cuisine du New Jersey ? Il va nous manquer.

Les Jets veulent protéger Aaron Rodgers

PHOTO ERIC RISBERG, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS Aaron Rodgers

La saison 2023 du quart des Jets de New York s’est conclue en moins de temps qu’il n’en faut pour dire « ivermectine », et les cerveaux des Jets ont décidé que ça n’allait plus se reproduire. C’est pour ça qu’ils ont embauché deux joueurs de ligne à l’attaque sur le marché de l’autonomie, notamment le bloqueur Tyron Smith, dont les bras ont peut-être été remplacés par des bras mécaniques, mais c’est dur à voir à la télé. Les Jets ont aussi ajouté un receveur, Mike Williams, une autre décision qui vise à plaire à Aaron Rodgers, qui sera sans doute plus utile sur le terrain que derrière une caméra à se demander si le 11 septembre 2001 est arrivé pour vrai.